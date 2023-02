Wending in schandaal: Barcelona betaalde vele miljoenen meer aan ex-arbiter

Het corruptieschandaal bij Barcelona krijgt een nieuwe wending. Volgens El Mundo hebben de Catalanen liefst zes miljoen euro overgemaakt aan een bedrijf dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vice-voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. Eerder deze week werd gesproken over een bedrag van 1,4 miljoen euro.

Het Openbaar Ministerie in Spanje onderzoekt de mogelijk frauduleuze betalingen vanuit de voetbalclub aan de voormalige arbiter Enríquez Negreira, zo werd deze week bekend. El Mundo voegt toe dat de ex-scheidsrechter werd doorbetaald door Barcelona toen hij het scheidsrechterscomité al had verlaten. Enríquez Negreira dreigde uit de school te klappen over het schandaal.

Zowel Barcelona als Negreira ontkent de betalingen niet. Volgens Barça nam de club 'technische verslagen' over de arbitrale leiding af van een 'externe consultant', maar dat zou 'een gebruikelijke praktijk voor professionele voetbalclubs' zijn. Ook Negreira beweert dat ze dat de betalingen niets te maken hebben met mogelijke manipulatie van de arbitrage. Volgens hem zou hij Barcelona mondeling advies hebben gegeven over hoe spelers zich tegenover de arbitrage dienden te gedragen en er daarom geen documentatie van hebben.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta weigert vooralsnog commentaar te geven op de zaak. Xavi reageerde al wel kort op het onderzoek. "Als ik erachter kom dat we winnen door vals te spelen, ga ik naar huis", aldus de coach. Barça ligt al tijdenlang onder een vergrootglas vanwege onder meer de financiële technieken waarmee alle zomeraanwinsten werden gehaald en ingeschreven. Zo besloot Barcelona een deel van productiebedrijf Barça Studios te verkopen en werden ook percentages van de televisierechten verkocht. Ook werd er aan vrijwel alle selectiespelers gevraagd om salarisoffers te brengen.