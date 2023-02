Van Hanegem denkt terug aan ontslag Schreuder: ‘Dat is eigenlijk krankzinnig’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 18:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:26

Willem van Hanegem verwacht niet dat de trainerswissel bij Ajax effect zal sorteren. Alfred Schreuder werd vorige maand op straat gezet vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten, waarna de Amsterdammers ervoor kozen om John Heitinga het seizoen als eindverantwoordelijke af te laten maken. Van Hanegem denkt dat onderlinge spanningen in de spelersgroep van Ajax ten grondslag liggen aan het gebrek aan creativiteit binnen de ploeg.

“We hebben ze aan het begin van het seizoen gezien”, zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. “Buiten die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5 nederlaag tegen PSV, red.) speelden ze aardige wedstrijden. En op een gegeven moment kreeg je dat gezeik met die trainer (Schreuder, red.) en met Blind.”

Van Hanegem zag het ineens allemaal uit elkaar vallen bij Ajax. “Die gasten hebben denk ik dan lopen zeiken en zaniken over die trainer. Nu is hij weg en dan moet Ajax het toch laten zien. Dat is eigenlijk krankzinnig, want je speelt niet voor de trainer, maar voor de mensen in het stadion, voor jezelf en voor het team. Maar dat deden zij niet, want ze deden allemaal alsof de trainer ze niks meer kon bijbrengen. Ze hadden allemaal iets tegen hem.”

De Kromme denkt dat het ontslag van Schreuder nog in de hoofden van de spelers zit. “Nu krijg je Heitinga met zijn staf en zou het ineens heel goed gaan worden. Maar dat gaat natuurlijk zo niet, want als je eerlijk bent denk je elke keer dat ze een luizenstreek hebben gemaakt richting die trainer. Bij Ten Hag heeft hij er toch ook gezeten met een paar van die spelers? En dezelfde spelers die hem nu wegjaagden, vonden hem toen geweldig, hij was beter dan Ten Hag”, doelt Van Hanegem op de periode van Schreuder als assistent-trainer bij Ajax.

Van Hanegem denkt te weten waarom de band tussen de spelers van Ajax en Schreuder minder werd. “Omdat ze van elkaar weten dat ze waarschijnlijk hebben lopen kletsen, dan krijg je toch een hele andere sfeer in het team. Sommigen konden goed overweg met Schreuder en werden elke wedstrijd opgesteld. Andere spelers, die jarenlang speelden, moesten voor deze spelers wijken. Als het onderling niet goed in elkaar zit, dan ga je ook niet bijzonder spelen.”