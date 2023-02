Goed nieuws over Van Dijk richting CL-clash; Real mist mogelijk tweetal

Vrijdag, 17 februari 2023 om 17:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:59

Virgil van Dijk lijkt op tijd fit om komende dinsdag in de basis te staan als Liverpool het in de Champions League opneemt tegen Real Madrid. Dat bevestigde manager Jürgen Klopp vrijdag op de persconferentie van the Reds in aanloop naar het Premier League-duel met Newcastle United. Bij Real zijn er juist zorgen: de niet geheel fitte Karim Benzema en de zieke Toni Kroos ontbreken zaterdag tegen Osasuna en lijken twijfelgevallen voor de kraker op Anfield.

Van Dijk raakte begin januari geblesseerd aan zijn hamstring, in het met 3-1 verloren competitieduel bij Brentford. Afgelopen maandag zat hij tegen Everton (2-0 winst) voor het eerst weer bij de selectie van de huidige nummer negen van de Premier League, maar hij bleef de hele wedstrijd op de bank. Vrijdag kreeg Klopp op een persconferentie de vraag of Van Dijk zaterdag kan starten tegen Newcastle. “Ik denk het wel”, reageerde de Duitse oefenmeester. “Gisteren (donderdag, red.) leek hij er absoluut klaar voor. Dat zal denk ik ook vandaag het geval zijn.” Het lijkt vanzelfsprekend dat Van Dijk bij een basisplek tegen Newcastle ook tegen Real vanaf de aftrap kan spelen.

.@VirgilvDijk could return to Liverpool's starting line-up on Saturday for the encounter at Newcastle United, Jürgen Klopp confirmed: — Liverpool FC (@LFC) February 17, 2023

Aan de kant van Real is het meespelen van Benzema nog geen uitgemaakte zaak. De Franse spits moest zich afgelopen woensdag tegen Elche (4-0 winst) na 78 minuten laten vervangen vanwege een lichte blessure en zit zaterdag niet bij de Madrileense wedstrijdselectie. “Karim is een beetje moe”, zei Ancelotti vrijdag op de persconferentie. “Het feit dat hij er morgen (zaterdag, red.) niet bij is, betekent niet dat hij geblesseerd is. Het betekent dat we hem liever wat rust geven.”

Ook Kroos is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Liverpool. Hij ontbrak al tegen Elche en zal ook tegen Osasuna niet bij de wedstrijdselectie zitten. “Toni heeft griep gehad”, aldus Ancelotti over de Duitse middenvelder. “Hij is nog niet teruggekeerd op de training en zal morgen niet spelen.” Toch was er ook goed nieuws voor Real: Thibaut Courtois en Eden Hazard keren zaterdag na blessures terug in de selectie van de Koninklijke.