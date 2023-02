Zakaria Labyad kiest niet voor het geld en keert terug bij FC Utrecht

Vrijdag, 17 februari 2023 om 18:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Zakaria Labyad keert per direct terug bij FC Utrecht, zo meldt onder meer De Telegraaf. De 29-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor anderhalf seizoen, met daarbij de optie voor nog een jaar. Labyad laat met zijn keuze het sportieve aspect prevaleren, daar hij in Italië bij Cremonese en Hellas Verona meer had kunnen verdienen.

Labyad zat sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Ajax zonder contract en revalideerde de afgelopen tijd individueel van een kruisbandblessure. Die zware kwetsuur liep de offensieve middenvelder op vlak voordat zijn contract bij Ajax afliep. Labyad raakte in conflict met de Amsterdammers, die de operatie- en revalidatiekosten van de middenvelder weigerden te betalen. Labyad spande een arbitragezaak aan, waarin hij 80.000 euro van Ajax eiste. De Amsterdammers werden echter in het gelijk gesteld, waardoor Labyad juist tienduizenden euro's aan Ajax moet vergoeden.

FC Utrecht gaat Labyad spoedig medisch keuren. Indien de zesvoudig Marokkaans international die doorstaat, zal hij naar verwachting direct inzetbaar zijn. Labyad kende tussen januari 2017 en juli 2018 al een succesvolle periode bij de club, die hem destijds transfervrij oppikte. De aanvallende middenvelder kwam in anderhalf jaar tot 58 optredens voor de Domstedelingen, waarin hij 20 goals en 16 assists liet aantekenen.

Het overtuigde Erik ten Hag ervan om Labyad in de zomer van 2018 voor een fikse transfersom van rond de zes miljoen euro naar Ajax te halen. Ten Hag had daarvoor in Utrecht al succesvol samengewerkt met Labyad. Het dienstverband van laatstgenoemde bij Ajax liep uiteindelijk uit op een teleurstelling. De middenvelder zat veruit het grootste deel van zijn vier contractjaren op de bank en maakte in zijn laatste seizoen slechts 25 speelminuten. In het jaar daarvoor, het afgebroken seizoen 2020/21, kon Labyad overigens wel met regelmaat rekenen op een basisplaats. In totaal speelde hij 54 keer voor Ajax, waarin hij 13 goals en 10 assists produceerde.