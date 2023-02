‘Premier League-topclubs houden contractsituatie bij Chelsea in de gaten’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 17:29 • Jordi Tomasowa

Liverpool, Manchester City en Manchester United houden de contractsituatie van Mason Mount nauwlettend in de gaten, zo meldt ESPN. De 24-jarige middenvelder van Chelsea loopt medio 2024 uit zijn contract op Stamford Bridge, maar is het met the Blues nog niet eens geworden over een nieuwe verbintenis. Manager Graham Potter hoopt dat Mount snel een nieuwe verbintenis zal tekenen.

De gesprekken tussen de ex-Vitessenaar en Chelsea begonnen afgelopen zomer, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. De onderhandelingen lopen de laatste maanden naar verluidt erg stroef. Een van de struikelblokken is Mount's terughoudendheid om zich voor vele jaren aan Chelsea te verbinden, hetgeen gebruikelijker is geworden onder de nieuwe mede-eigenaar Todd Boehly. Zo liggen de kersverse miljoenenaanwinsten Noni Madueke, Enzo Fernández en Mykhaylo Mudryk respectievelijk tot 2030 en 2031 vast op Stamford Bridge.

Liverpool, Manchester City en Manchester United houden de situatie van Mount met de nodige interesse in de gaten. De Premier League-topclubs zouden komende zomer willen profiteren van de impasse rond de contractonderhandelingen tussen de creatieveling en Chelsea. Ook Juventus heeft voorzichtige interesse in Mount getoond, echter geeft de Engels international de voorkeur aan een langer verblijf in Engeland.

Mount is op dit moment, met een weeksalaris van 90.000 euro een van de minst verdienende spelers in de selectie van Potter en wil dat zijn nieuwe salaris past bij zijn huidige status bij de club. Reece James tekende onlangs een nieuw vijfjarig contract tegenover een enorme salarisverhoging. De rechtsback strijkt nu 280.000 euro per week op bij de Londenaren. Mount is met drie goals en zes assists over alle competities dit seizoen de meest productieve speler van Chelsea.