Klopp start met Gakpo én Van Dijk; Botman in de basis bij Newcastle United

Zaterdag, 18 februari 2023 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:24

Jürgen Klopp heeft de opstelling van Liverpool voor de uitwedstrijd tegen Newcastle United bekendgemaakt. De manager van de nummer negen van de Premier League start met Cody Gakpo op de linksbuitenpositie, terwijl Virgil van Dijk centraal achterin staat geposteerd. De aanvoerder van het Nederlands elftal keerde afgelopen maandag voor het duel met Everton (2-0 winst) terug in de wedstrijdselectie en is nu dus fit genoeg om te kunnen starten. Aan de kant van de thuisploeg staat Sven Botman aan de aftrap.

De basisplaats van Botman is geen verrassing. De Nederlander kent een uitstekend seizoen en is een van de steunpilaren achterin. Alexander Isak neemt de spitspositie in. De voormalig Willem II'er was lang geblesseerd, maar maakte onlangs zijn rentree. Ook Allan Saint-Maximin staat in de basis. De Fransman was een twijfelgeval vanwege een blessure, maar verschijnt aan de aftrap. Aan de kant van Liverpool keert Van Dijk terug in de basis. De verdediger is voldoende hersteld van een hamstringblessure. Gakpo staat als linksbuiten geposteerd en moet spits Darwin Núñez van bruikbare ballen proberen te voorzien.

Newcastle kent een seizoen om niet snel te vergeten. De ploeg van manager Eddie Howe staat vierde en hoopt het huidige virtuele Champions League-ticket aan het einde van het seizoen nog steeds in handen te hebben. Toch loopt het de laatste tijd niet al te soepel bij the Magpies: de laatste drie Premier League-wedstrijden werden namelijk gelijkgespeeld. Isak speelde vorige week bij Bournemouth (1-1) na een zware hamstringblessure voor het eerst een hele wedstrijd uit. Het is een flinke meevaller voor Howe, die kampt met de nodige kopzorgen. Bruno Guimarães is geschorst, terwijl er liefst zeven spelers kampen met blessures. Botman is er dus wél bij. De Nederlander speelt vrijwel altijd en pakte tegen Bournemouth pas zijn tweede gele kaart van het seizoen.

It’s time to enjoy Cody Gakpo’s first Reds goal from every angle ?? Presented by @Sonos ?? pic.twitter.com/NOElgYrCm3 — Liverpool FC (@LFC) February 15, 2023

Ook Liverpool kampt met de nodige blessuregevallen. Arthur, Luis Díaz, Ibrahima Konaté en Thiago zitten in de lappenmand en moeten het duel met Newcastle missen. Meevaller voor Klopp is de terugkeer van Roberto Firmino en Van Dijk. Eerstgenoemde begint op de bank, terwijl Van Dijk tegen Everton zijn rentree in de wedstrijdselectie maakte. De Oranje-international kwam in die wedstrijd nog niet aan zijn minuten. De andere Nederlander van Liverpool, Gakpo, deed wel mee tegen Everton. De vleugelaanvaller maakte in de stadsderby zijn eerste doelpunt voor the Reds. Met de naderende terugkeer van Díaz - die de individuele training heeft hervat - krijgt Gakpo er snel een geduchte concurrent bij.

Opstelling Newcastle United: Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Longstaff, Joelinton, Anderson; Almirón, Isak, Saint-Maximin.

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo.