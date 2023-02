Kroos neemt opvallend standpunt in inzake Super League en hekelt UEFA

Vrijdag, 17 februari 2023 om 16:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:49

Toni Kroos is voorstander van de Super League. Dat vertelt hij in zijn podcast Einfach mal Luppen. De 33-jarige middenvelder van Real Madrid denkt dat de Super League-opzet die vorige week werd gepresenteerd ervoor kan zorgen dat de passie voor voetbal weer toe gaat nemen bij de fans. Volgens Kroos speelt de UEFA momenteel een te dominante rol in het Europese voetbal.

In 2021 werd bekend dat een aantal topclubs buiten de UEFA om een Super League wilden gaan oprichten: een gesloten competitie met vaste deelnemers. Daar kwam echter massale kritiek op, waarna negen van de twaalf clubs achter het idee hun excuses aanboden en een boete betaalden. Vorige week kwamen de beleidsbepalers met een nieuw voorstel: een open competitie van zestig tot tachtig clubs, waarbij de sportieve prestaties in eigen land de boventoon blijven voeren. Onderling spelen de teams minimaal veertien Europese wedstrijden, zo is het plan.

Kroos denkt dat dat een goed idee is. “De Super League heeft geen plannen om teams uit te sluiten. Er zullen geen teams permanent in mogen blijven. Het is een sportcompetitie, een open toernooi, georganiseerd door de clubs en niet door de UEFA, want de clubs vinden dat ze de UEFA daar niet voor nodig hebben. Ik vind dat het in ieder geval een kans verdient”, aldus de 106-voudig Duits international.

Volgens Kroos, wiens club Real Madrid zich nooit terugtrok uit het oorspronkelijke Super League-plan, is de UEFA momenteel te dominant. Als voorbeeld noemt hij de oprichting van de Nations League. “We hebben alleen het verhaal van de UEFA gehoord, en ik vind dat dat te vaak gebeurt. Waarom introduceert de UEFA een Nations League, die niemand nodig heeft? Niemand heeft erom gevraagd. Daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is om naar andere voorstellen te luisteren, zoals de Super League. Ik krijg het gevoel dat er niet meer naar ons geluisterd wordt.”

De verwachting van Kroos is dat de oprichting van de Super League het aantal voetbalfans doet groeien. “Veel mensen zullen zeggen: 'wie wil Real Madrid tegen Manchester City nou elke week zien?' Maar ben je ooit moe geworden van steeds opnieuw kijken naar Federer tegen Nadal? Ik niet. Ik denk dat we fans kunnen aantrekken die weer van voetbal gaan houden. Het kan ook een heel andere manier van enthousiasme oproepen bij de neutrale fan. Deze wedstrijden zouden namelijk niet alleen gekeken worden door supporters van de clubs, maar ook door neutrale fans. En aangezien de interesse in voetbal lijkt af te nemen, hebben we de mogelijkheid om die interesse weer toe te laten nemen als we het serieus nemen”, besluit hij.