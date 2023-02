‘Van de ploegen bovenin heeft Feyenoord misschien wel het meeste geluk’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 16:12 • Laatste update: 16:54

Wouter Goes mag zich opmaken voor een basisplaats tegen Feyenoord. Vanwege een blessuregolf krijgt de achttienjarige verdediger van AZ zaterdagavond in De Kuip andermaal het vertrouwen van zijn trainer Pascal Jansen. De vijftigjarige oefenmeester kijkt uit naar de kraker en noemt AZ en Feyenoord de twee best voetballende ploegen in de Eredivisie.

“We treffen elkaar op een geweldig moment”, zei Jansen vrijdag op een persconferentie ter voorbereiding op de topper in De Kuip. AZ reist als nummer twee af naar Rotterdam, maar kan met een zege de koppositie van Feyenoord overnemen. “Dit wordt een confrontatie tussen twee interessante teams met veel overeenkomsten. In vorm behoren AZ en Feyenoord tot de best voetballende ploegen van de Eredivisie. We kampen allebei met blessures, maar dat zal zaterdag geen thema zijn. Er zijn genoeg goede spelers over.”

Jansen heeft nog steeds defensieve kopzorgen. De trainer kan nog steeds geen beroep doen op Sam Beukema, Bruno Martins Indi en Maxim Dekker. Goes kreeg tegen FC Volendam (1-1), Excelsior Rotterdam (5-0) en het verloren bekerduel met FC Utrecht (1-2) al het vertrouwen van Jansen en zal tegen Feyenoord opnieuw samen met Pantelis Hatzidiakos het hart van de Alkmaarse defensie vormen.

“Wouter heeft het nu drie wedstrijden redelijk tot goed gedaan”, zo klonk Jansen complimenteus over zijn pupil. “Op die manier heeft hij laten zien waar hij voor is opgeleid. De kansen die hij heeft gekregen heeft hij met beide handen aangegrepen. Maar voor de rest is het voor Wouter de voorbereiding die hij op elk duel heeft. Ik hoop dat hij nog veel wedstrijden in De Kuip gaat spelen in zijn loopbaan.”

Jansen beseft dat de titelstrijd in Nederland met de week spannender wordt. “Maar het is nog te vroeg om op dingen vooruit te lopen. Van de ploegen bovenin is Feyenoord misschien het meest gelukkig, dan doel ik bijvoorbeeld op de wedstrijd tegen PSV. Normaal gesproken trekt PSV een 0-2 voorsprong over de streep, maar het zegt ook iets over de onverzettelijkheid van Feyenoord. Wij doen het op onze eigen manier en hier overheerst de Noord-Hollandse nuchterheid.”