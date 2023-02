Blind heeft zijn eerste basisplaats bij Bayern te pakken; ook Gravenberch start

Zaterdag, 18 februari 2023 om 14:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:34

De opstelling van Bayern München voor het Bundesliga-duel met Borussia Mönchengladbach is bekend. Daley Blind staat zaterdagmiddag voor de eerste keer in de basis bij Bayern München. Ryan Gravenberch maakt eveneens zijn basisdebuut in de Bundesliga. Matthijs de Ligt moet daarentegen genoegen nemen met een plek op de bank. Het duel begint om 15.30 uur en staat onder leiding van Tobias Welz.

Yann Sommer begint bij Bayern in de basis. De goalie maakte in de winter de overstap van Gladbach naar der Rekordmeister en wist eerder dit seizoen nog te imponeren tegen zijn huidige werkgever door negentien reddingen te verrichten: een Bundesliga-record. Blind vormt de Beierse defensie met Dayot Upamecano, Benjamin Pavard en Alphonso Davies. Op het middenveld kiest trainer Julian Nagelsmann voor Ryan Gravenberch, Leon Goretzka en Joshua Kimmich, terwijl Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting en Thomas Müller de voorhoede vormen.

Sinds het seizoen 2011/12 wist Gladbach liefst negen keer te winnen van Bayern. Ter vergelijking: geen enkele andere club heeft sinds dat seizoen meer dan vijf overwinningen op de Beierse grootmacht geboekt. Gladbach is bovendien de laatste vijf wedstrijden tegen Bayern ongeslagen. In oktober 2021 wonnen die Fohlen in de achtste finale van de DFB-Pokal met liefst 5-0. Marcus Thuram was invaller in die wedstrijd en had de laatste tijd last van een kuitkwetsuur, maar is genoeg bevonden om tegen Bayern op de bank plaats te nemen. De Fransman is met tien doelpunten topscorer van zijn ploeg in de Bundesliga.

??? @J__Nagelsmann on Mazraoui: "He will return to team training on Wednesday." pic.twitter.com/gJimQW41ML — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 17, 2023

Bij Bayern is De Ligt de enige Nederlander die regelmatig aan de aftrap verschijnt. De centrumverdediger lijkt zich steeds meer thuis te voelen in Duitsland en maakte dinsdag een goede indruk in het met 0-1 gewonnen duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. Noussair Mazraoui is langzaam op de weg terug. De Marokkaans international kreeg na een corona-infectie te maken met een lichte ontsteking aan zijn hartzakje. Bayern bracht donderdag het goede nieuws naar buiten dat hij die dag voor het eerst weer met de bal kon trainen. Woensdag sluit de voormalig Ajacied aan bij de groepstraining. Sadio Mané voegt zich zondag al bij zijn teamgenoten. De Senegalees is hersteld van een zware kuitbeenblessure.

Opstelling Borussia Mönchengladbach: Omlin; Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Kone; Wolf, Hofmann, Stindl; Plea

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, Blind; Gnabry, Kimmich, Goretzka, Gravenberch, Davies, Müller, Choupo-Moting