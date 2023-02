Xavi krijgt slecht nieuws uit ziekenboeg: ‘Komt als een echte klap voor Barça'

Vrijdag, 17 februari 2023 om 15:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:28

Barcelona kan voorlopig niet beschikken over Pedri. De spelmaker van de Catalanen viel donderdagavond in het Europa League-duel met Manchester United (2-2) geblesseerd uit met een hamstringblessure. De verwachting is dat Pedri een maand zal moeten toekijken.

Het uitvallen van de middenvelder tegen the Red Devils was een flinke aderlating voor Xavi. De trainer van de Catalanen moest toezien hoe Pedri vijf minuten voor rust geblesseerd de strijd diende te staken en vervangen werd door Sergi Roberto. Barça heeft inmiddels een medische update gegeven.

“Het nieuws komt als een echte klap voor Barça, want Pedri verkeert de laatste tijd in een geweldige vorm en heeft een sleutelrol gespeeld in de lange ongeslagen reeks”, meldt de koploper van LaLiga via de eigen clubkanalen. De verwachting is dat Pedri minimaal drie tot vier weken uit de roulatie is. In dat geval mist hij onder meer de return tegen United en het Copa del Rey-duel met Real Madrid.

De opties van Xavi voor het middenveld worden door de blessure van Pedri nog dunner. De oefenmeester kan momenteel ook nog geen beroep doen op Sergio Busquets. Zondag wacht Barça een thuiswedstrijd in LaLiga tegen Cádiz. Mede dankzij het uitstekende spel van Pedri heeft Barcelona momenteel een voorsprong van acht punten op de Koninklijke. De creatieveling was tot nog toe goed voor 7 doelpunten in 21 competieduels.