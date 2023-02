FC Groningen stalt overbodige verdediger twee weken na transferdeadline

Vrijdag, 17 februari 2023 om 15:34 • Sam Vreeswijk

FC Groningen laat Yahya Kalley op huurbasis naar IFK Norrköping vertrekken. Daarna heeft de club uit Zweden, waar de transfermarkt nog tot eind maart is geopend, een optie tot koop. Dat meldt Voetbal International vrijdag. De 21-jarige Zweedse linksback tekende medio 2021 bij Groningen, maar werd nooit een vaste waarde bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Anderhalf jaar geleden maakte Kalley voor zo’n vierhonderdduizend euro de overstap van IFK Göteborg naar Groningen. Hij werd gezien als potentiële opvolger van landgenoot Gabriel Gudmundsson, die naar Lille OSC was vertrokken. Een groot succes was zijn periode in Groningen tot dusver echter niet: Kalley, die nog over een contract tot medio 2024 beschikt, kwam tot tien officiële wedstrijden, waarvan hij er slechts drie in de basis begon.

Dit seizoen staat Isak Dybvik Määttä doorgaans op de linksbackpositie bij de club van trainer Dennis van der Ree. Daarnaast is Jetro Willems sinds deze week op proef bij de Trots van het Noorden. Vrijdag meldde Stefan Bleeker van RTV Noord dat Willems tot dusver een goede indruk achterlaat bij de technische staf van Groningen. “Dit weekend wordt meer duidelijk over een eventueel contract voor de 28-jarige linksback”, vervolgde hij.

Behalve Kalley werd eerder al bekend dat ook Ramon Pascal Lundqvist mag vertrekken uit de Euroborg. Net als Kalley behoort de Zweedse middenvelder sinds anderhalve week niet meer tot de selectie van Groningen. Dat was een beslissing van Van der Ree. Tegenover Voetbal International legde algemeen directeur Wouter Gudde zijn keuze uit: “We hebben ervoor gekozen met een kleinere selectie te gaan werken.” Lundqvist lijkt nog geen nieuwe club te hebben gevonden.