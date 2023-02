Slot wijst nieuwe aanvoerder aan en gaat in op vervanging Kökçü

Vrijdag, 17 februari 2023 om 14:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:53

Lutsharel Geertruida is tijdens het Eredivisie-duel met AZ de aanvoerder van Feyenoord. Dat verklapt trainer Arne Slot op een persconferentie ter voorbereiding op de topper van zaterdagavond. Orkun Kökçü liep vorige week in het uitduel met sc Heerenveen (1-2 winst) tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is hierdoor één wedstrijd geschorst. Slot weet al hoe hij Kökçü gaat vervangen. “Dat is niet zo ingewikkeld.”

Bij afwezigheid van de Turkse middenvelder draagt Geertruida zaterdagavond tegen AZ de aanvoerdersband. “Ik zou het je niet precies kunnen zeggen, maar het zou me niet verbazen als hij inmiddels de meeste wedstrijden voor Feyenoord 1 heeft gespeeld van de spelers die ik nu tot mijn beschikking heb”, laat Slot weten.

“Lutsharel doet het uitstekend", zo verklaart Slot zijn keuze. "Kökçü is de eerste aanvoerder, dan hebben we Gernot Trauner en Justin Bijlow. Zij zijn alle drie niet beschikbaar. Dan moet je een nieuwe aanvoerder kiezen voor de wedstrijd tegen AZ. De keuze is op Lutsharel gevallen. Hij is een belangrijke speler, komt vanuit de eigen opleiding en is heel trots om het Feyenoord-shirt te dragen.” Het is de vraag of Geertruida na het duel met AZ ook als aanvoerder voor de camera's van ESPN zal verschijnen. De verdediger geeft zelden interviews. Hij stottert en dat verergert in een ongewone situatie zoals een interview, wanneer hij druk voelt om goed te praten.

De trainer van Feyenoord heeft al in zijn hoofd zitten hoe hij de afwezigheid van Kökçü tegen AZ gaat opvangen. “Volgens mij is dat niet zo heel ingewikkeld. Mats Wieffer en Quinten Timber zullen naast elkaar spelen op het middenveld. Hoe we het exact invullen, zul je morgen zien. We hebben meerdere buitenspelers die eventueel als nummer 10 kunnen spelen. Met Ezequiel Bullaude en Mohamed Taabouni hebben we nog twee spelers die hun leven lang de nummer 10-positie hebben ingevuld.”

Voor Slot was het ‘even schrikken’ toen Mats Wieffer in het begin van de week ziek was. “Hij kon gelukkig gisteren (donderdag, red.) weer volledig meetrainen. Het blijft natuurlijk nog steeds zo dat Quinten Timber tot op heden nog niet de negentig minuten vol kon maken. Het is de vraag of dat morgen wel gaat lukken. Met de absentie van Kökçü moeten we er als staf wel over nadenken hoe we dat moeten oplossen, maar laten we eerst de wedstrijd maar eens spelen en kijken hoelang Timber het vol gaat houden.”