Mourinho krabbelt terug en rekent weer op Karsdorp: ‘Dat woord was te zwaar’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 13:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:59

De spanningen tussen José Mourinho en Rick Karsdorp lijken definitief verdwenen. De Portugese oefenmeester van AS Roma noemde de rechtsback eind vorig jaar na een mindere wedstrijd ‘een verrader’, maar komt daar nu op terug. “Dat woord was te zwaar”, aldus Mourinho voorafgaand aan het Europa League-duel met RB Salzburg (1-0 verlies) van donderdagavond.

Na afloop van de uitwedstrijd tegen Sassuolo (1-1) in november haalde Mourinho keihard uit naar Karsdorp, zonder daarbij direct zijn naam te noemen. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.”

Een winters vertrek lag daarom voor de hand, maar Karsdorp bleef op zijn post in Rome. Hoewel de rechtsback donderdagavond tegen Salzburg negentig minuten op de bank zat, lijkt de ruzie met Mourinho nu definitief voorbij. “Rick heeft de stap gezet die ik van hem wilde zien. Sinds december zijn er geen persoonlijke problemen meer geweest tussen ons.” De laatste minuten van Karsdorp voor Roma dateren uit die bewuste wedstrijd tegen Sassuolo. “Toen begon het probleem. Rick speelde met een houding die mij niet aanstond.”

“Ik heb hem toen een verrader genoemd, maar dat woord was te zwaar. Het leek daarom alsof het helemaal klaar was tussen hem en mij”, vervolgt Mourinho, die zegt dat hij behalve die dag altijd een positieve relatie heeft gehad met de ex-Feyenoorder. “Er waren de afgelopen tijd veel leugens. Mensen spraken over ons terwijl ze niet eens wisten wat er speelde. Ik ben blij dat Rick weer terug en fit is. Hij is een belangrijke toevoeging aan ons team.”

De FIFPro – de spelersvakbond – en de advocaat van Karsdorp namen het de afgelopen tijd al voor hem op. De rechtsback kwam afgelopen week zelf ook al met een reactie op de situatie rond zijn persoon, waarin hij aangeeft dat er geen problemen meer zijn. "Wat ik wil zeggen over mij en de coach: de FIFPro en mijn advocaat praatten niet namens mij", aldus Karsdorp. "Er zijn dingen gezegd die niet waar zijn. Ik wil voor deze club spelen en ik ben blij om terug te zijn. Dit is mijn zesde jaar bij Roma en ik hou ervan om voor de club te spelen."