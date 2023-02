‘Hazard is de meest luie ploeggenoot die ik ooit heb gehad, hij trainde nooit!'

Vrijdag, 17 februari 2023 om 13:27

Eden Hazard is niet bepaald een trainingsbeest, zo onthult John Obi Mikel. De twee speelden vijf seizoenen lang samen bij Chelsea. Volgens Mikel is Hazard zelfs de meest luie ploeggenoot die hij ooit heeft gehad. De Belgische aanvaller is inmiddels op een zijspoor beland bij Real Madrid, maar maakte in het verleden furore op Stamford Bridge.

“Ik wist pas hoe belangrijk trainen was voor spelers tot ik bij Chelsea kwam te voetballen”, zegt Mikel, die 372 keer voor the Blues uitkwam, in de podcast Dubai Eye. “In het voetbal wil elke speler in de basis staan en daar wordt een hele week naartoe gewerkt op het trainingsveld. Daar een ongeïnteresseerde indruk geven, bestaat gewoon niet. De enige speler die een uitzondering op deze regel vormde, is Eden Hazard.”

“Hij trainde echt nooit!”, laat Mikel weten. “Hij is echt de ergste op dat vlak. Hazard is de meest luie ploeggenoot die ik ooit heb gehad. Maar dan was het weekend en was hij ineens de Man van de Wedstrijd. Achteraf deed hij daar altijd wat bijdehand over. Dan zei hij: ‘Gezien hoe het moet, jongens?’” Hazard won in zeven seizoenen met Chelsea de Europa League, twee keer de Premier League, één FA Cup en de League Cup.

“Bij Chelsea zat hij de avond voor een wedstrijd twintig minuten lang rijstpap te eten. Hij houdt van z’n eten”, lacht Mikel. “Maar dan ging hij slapen, werd hij ’s morgens wakker en produceerde hij ‘s middags tijdens de wedstrijd.” Volgens de Nigeriaanse oud-prof lieten de spelers bij Chelsea Hazard gewoon zichzelf zijn. “Hij mocht doen wat hij wilde op training. Wanneer we startten, stond hij daar meestal gewoon. Op zijn positie. En dan vroeg hij: ‘Wil je mij de bal geven?’ Terwijl wij iets hadden van: ‘Nee, we gaan je de bal niet geven want wij rennen hier al de hele tijd in het rond’. En dan nadien lag hij wat te rotzooien met iedereen. Maar in het weekend schitterde hij altijd.”