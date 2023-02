Nog altijd vermiste Atsu cancelde vijf uur voor aardbeving vlucht naar Frankrijk

Vrijdag, 17 februari 2023 om 12:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over Christian Atsu in de uren voor de verwoestende aardbeving. De voormalig speler van Vitesse, die nog altijd niet is gevonden, stond op het punt om op de avond voor de ramp op het vliegtuig te stappen. Atsu had een ticket voor een vlucht naar Frankrijk, maar besloot deze op het laatste moment te annuleren na zijn doelpunt tegen Kasimpasa.

Atsu was naar verluidt niet tevreden over het aantal kansen die hij kreeg en zinspeelde op een (tijdelijk) vertrek. In aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa op 5 februari (1-0) deed hij een verzoek bij trainer Volkan Demirel. "Atsu vertelde de coach dat hij meer speeltijd wilde", vertelt teammanager Fatih Ilek. "Hij zei: 'Trainer, mag ik vertrekken als ik een nieuwe club vind?'" Volkan zou met het verzoek hebben ingestemd, waarop Atsu zich een vliegticket naar Frankrijk kocht.

De situatie veranderde echter toen hij tegen Kasimpasa verantwoordelijk was voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Atsu kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen en schoot diep in blessuretijd de winnende tegen de touwen. De vreugde die nadien zou zijn losgebarsten rond zijn persoon bracht hem op andere ideeën. Atsu cancelde zijn vlucht en besloot in Hatay te blijven. "Als hij niet had gescoord, had hij het vliegtuig gepakt en was hij vertrokken", aldus Ilek. "Maar hij zei: 'Laat me hier blijven.'"

Anderhalve week na de verwoestende aardbeving heerst er nog altijd grote onzekerheid over de situatie van Atsu. Na de pijnlijke persoonsverwisseling - diverse bronnen meldden in een eerder stadium dat hij was gevonden - ontbreekt ieder spoor. Ook Atsu’s club Hatayspor kreeg geen contact met de speler. De kans op overleving wordt iedere dag kleiner. De meeste reddingsteams zijn klaar met hun werk en teruggekeerd naar het land van herkomst. Het werk van de verschillende hulporganisaties gaat uiteraard onverminderd door.