Zaakwaarnemer van ‘zéér serieuze optie’ gezien op hoofdkantoor Barcelona

Vrijdag, 17 februari 2023 om 12:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:31

Ilkay Gündogan is een zéér serieuze optie voor Barcelona aankomende zomer, zo meldt journalist Gerard Romero. De 32-jarige middenvelder van Manchester City loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract in het Etihad Stadium en staat al langer in de nadrukkelijke belangstelling van de Catalanen. De zaakwaarnemer van de Duitser is donderdagochtend gezien op het hoofdkantoor van Barcelona.

Xavi heeft met Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Franck Kessié en Sergio Busquets relatief gezien niet heel veel middenvelders onder contract staan. Van laatstgenoemde is het daarnaast nog maar de vraag of hij ook komend seizoen in het Spotify Camp Nou speelt. Busquets is in de zomer transfervrij en wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Verenigde Staten. Vrijdagochtend kwam daarnaast naar buiten dat Al-Nassr de Spanjaard heeft benaderd voor een dienstverband in Saudi-Arabië.

??Avanza @JijantesFC El agente de Ilkay Gündogan se ha reunido esta mañana con la dirección deportiva del Barça. El futbolista queda libre este junio, y es una opción MUY REAL para reforzar la plantilla azulgrana este próximo verano#mercato #Barça pic.twitter.com/svkPUj5Eaw — Gerard Romero (@gerardromero) February 16, 2023

Het is daarom niet gek dat Barcelona de markt verkent voor relatief goedkope middenvelders, daar de club nog altijd in financieel zwaar weer verkeert. De koploper van LaLiga was afgelopen zomer nadrukkelijk geïnteresseerd in Bernardo Silva, maar City wilde de Portugees niet laten gaan. De aandacht werd daarom al snel verlegd naar Gündogan, die door zijn aflopende contract een stuk goedkoper is. De zaakwaarnemer van de Duitser werd op de dag van de Europa League-kraker tegen Manchester United (2-2) gezien op het hoofdkantoor van Barcelona om een overstap te bespreken.

Gündogan, die volgens Romero aankomende zomer een zéér serieuze optie is voor Barcelona, was de eerste aankoop van manager Josep Guardiola bij the Citizens. De middenvelder groeide uit tot sterkhouder en vaste aanvoerder bij de blauwe club van Manchester en sleepte prijs na prijs binnen. Gündogan won vier landstitels, vier keer de EFL Cup, tweemaal de Community Shield en één FA Cup. De Duister speelde tot dusver 284 wedstrijden voor City.