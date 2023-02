UniBoost: Een quotering van 50.00 voor jouw favoriet bij Feyenoord - AZ

Vrijdag, 17 februari 2023 om 11:50

Zaterdagavond staat de topper tussen Feyenoord en AZ in de Eredivisie op het programma. Om 21.00 uur neemt het elftal van trainer Arne Slot het op tegen de mannen van Pascal Jansen. Eerder dit seizoen won Feyenoord met 1-3 in Alkmaar. Voor deze kraker heeft Unibet een speciale win vijftig keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Bij Feyenoord zijn er genoeg redenen om te lachen. De Stadionclub won in een spectaculair bekerduel na strafschoppen van NEC en vervolgens werd sc Heerenveen in competitieverband in het Abe Lenstra Stadion met 1-2 aan de kant gezet. Santiago Tomás Giménez heeft de concurrentiestrijd voor de spitspositie inmiddels gewonnen van Danilo. De Mexicaan maakte het vertrouwen van Slot waar met treffers tegen NEC en Heerenveen.

AZ had als koploper van de Eredivisie naar De Kuip kunnen afreizen, echter werd er gelijkgespeeld tegen FC Utrecht (5-5) en FC Volendam (1-1), waardoor de Alkmaarders voorlopig genoegen moeten nemen met een tweede plek. De equipe van Jansen won vorige week overtuigend met 5-0 van Excelsior Rotterdam. Sven Mijnans was met twee doelpunten en een assist de grote man bij de thuisploeg.

