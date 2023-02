Ten Hag en ‘fantastische’ Frenkie bedolven met complimenten door clubicoon

Vrijdag, 17 februari 2023 om 11:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:36

Paul Scholes is lovend over het spel wat Manchester United donderdagavond op de mat legde in en tegen Barcelona. De oud-middenvelder van the Red Devils vindt dat Erik ten Hag er ‘een echt team’ van heeft gemaakt en is lovend over Frenkie de Jong. “Hij maakt een team zo veel beter. De Jong is een fantastische voetballer”, aldus de Engelsman bij BT Sport.

Barcelona en United maakten er een waar spektakel van in het Spotify Camp Nou. De thuisploeg kwam kort na het begin van de tweede helft op voorsprong via Marcos Alonso, maar de Engelsen stelden vrijwel meteen orde op zaken. De ploeg van Ten Hag, met Wout Weghorst en Tyrell Malacia in de basis, scoorde binnen negen minuten twee keer en leek daardoor op weg naar de overwinning in Catalonië. Een kwartier voor tijd kwam Barcelona echter langszij via Raphinha, waardoor alles nog mogelijk is in de return op Old Trafford.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Scholes, die als analist van BT Sport aanwezig was in het stadion, was lovend over het duel dat hij had gezien. “Het was echt een fantastische wedstrijd, beide elftallen gingen er vol voor. Het was eigenlijk een beetje een flashback”, doelt de oud-middenvelder op de wedstrijden tussen de twee ploegen van voorgaande jaren. “Als je ziet hoe het duel verliep en welke kansen United creëerde, dan denk ik dat ze ontzettend goed waren. Vooral in de tweede helft. Ik vind dit geen geweldig Barcelona, maar deze wedstrijd is de perfecte opmaat voor volgende week donderdag.”

“United ziet er nu uit als een echt team. Om op zo’n manier een resultaat te halen in Barcelona is erg goed, beter kan je eigenlijk niet verwachten op dit moment”, gaat Scholes verder, die bij de tegenpartij een ‘fantastische’ De Jong zag spelen. “Hij is op zijn best als nummer 6, maar hij kan ook meer naar voor spelen en vooruit dribbelen. De supporters van United zien hem graag komen, maar ik denk dat alle topclubs in Engeland hem heel graag willen hebben. Hij maakt een team zo veel beter, het is een fantastische voetballer”, aldus Scholes.