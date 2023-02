FC Twente bevestigt: Arnold Bruggink wordt nieuwe technisch directeur

Vrijdag, 17 februari 2023 om 10:31 • Noel Korteweg

Arnold Bruggink wordt de nieuwe technisch directeur van FC Twente, zo maakt de club uit Enschede bekend via de officiële kanalen. De oud-middenvelder volgt per 1 juli aanstaande Jan Streuer op, die onlangs samen met trainer Ron Jans bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken uit de Grolsch Veste. Streuer gaat Bruggink ‘voorlopig’ nog wel inwerken en ondersteunen, aldus FC Twente.

De komst van Bruggink hing al weken in de lucht. De analist van ESPN, die zelf 113 wedstrijden voor de Tukkers speelde, loopt al ruim een jaar mee met FC Twente en de club zag in hem de geschikte opvolger van Streuer. Bruggink gaf onlangs al aan dat hij openstaat voor de functie als technisch directeur bij zijn oude club, maar dan wel als hij in ieder geval tijdelijk begeleid kan worden door Streuer. Dat gaat dus gebeuren.

“Afgelopen week was al te horen en te zien dat Bruggink kandidaat is voor deze functie”, begint FC Twente op de clubsite. “Arnold heeft dit seizoen reeds op vele vlakken meegelopen binnen de club. We verwachten binnenkort tot een overeenkomst met Arnold te komen, waarna hij vanaf medio maart al aan de slag gaat bij FC Twente. Met ingang van 1 juli is Arnold dan de nieuwe technisch directeur, waarbij Streuer hem voorlopig inwerkt en ondersteunt.”

De nieuwe rol als technisch directeur betekent ook meteen het einde van het werk van Bruggink bij ESPN. Die functie legt hij namelijk neer. De tweevoudig Oranje-international debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van FC Twente. Daarna speelde de oud-middenvelder achtereenvolgens voor PSV, RCD Mallorca, sc Heerenveen en Hannover 96. Eind 2010 keerde hij terug bij FC Twente om daar zijn spelersloopbaan af te sluiten. Het aanstellen van een opvolger van Jans zal een van de eerste taken worden van Bruggink.