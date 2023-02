Dissonant Luuk de Jong stapt met applaus van het veld: ‘Prachtig gevoel’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:08

De emoties van Luuk de Jong gingen donderdagavond alle kanten op. De spits was tijdens Sevilla - PSV (3-0) verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer en speelde een draak van een wedstrijd, maar stapte wel met een applaus van het veld. De Jong stond tussen 2019 en 2022 onder contract bij de Andalusiërs, met wie hij in 2020 beslag legde op de Europa League. In Zuid-Spanje zijn ze De Jong nog niet vergeten.

De Jong had niet het gevoel dat PSV op deze manier zou worden afgeschminkt door Sevilla. "Ik had een heel goed gevoel toen we aan deze wedstrijd begonnen", aldus de aanvalsleider bij ESPN. "We speelden lekker, haalden een hoog niveau. Maar op een gegeven moment raakten we de controle kwijt en werden we slordiger. Dat wordt afgestraft op dit niveau. Als je een beetje ruimte weggeeft, wordt dat genadeloos afgestraft. Tegen de verhouding in ga je dan met 1-0 de rust in. Dat was echt een tegenslag."

Zelf stond de spits aan de basis van de eerste tegentreffer. De Jong verspeelde de bal op kinderlijk eenvoudige wijze na een pass met buitenkant schoen. Youssef En-Nesyri profiteerde dankbaar door bij de eerste paal voor Ramalho te komen en af te ronden. "Ik wou hem op Joey (Veerman, red.) spelen, die achter die man liep", blikt De Jong terug op het fatale moment. "Ik had die tegenstander niet helemaal gezien. Dat is een risicobal en mag ik daar nooit verliezen. Dat reken ik mezelf heel erg aan. Dat weet ik zelf. Als team werden we in die fase heel slordig."

In het begin van de tweede helft kreeg PSV nog twee tikken te verwerken. Eerst schoot Lucas Ocampos op bijzonder fraaie wijze raak, waarna de Argentijn niet veel later de assist leverde op de 3-0 van Nemanja Gudelj. "Toen waren we het helemaal kwijt", aldus De Jong. "Dat is een klotestand. Dan weet je dat je snel een goal moet maken. Met 3-0 gaat de return heel moeilijk worden. Je probeert je momenten om druk te zetten uit te zoeken, maar dan nog voetballen zij er doorheen. Dat zij beter gingen spelen kwam door het vertrouwen dat zij hadden. Dat zag je. Dat zijn mentale dingen in het voetbal die lastig uit te leggen zijn. Daardoor waren wij het helemaal kwijt."

Applaus

De Jong stapte nog wel met een applaus van het veld. Van het thuispubliek, welteverstaan. De spits ging een half uur voor tijd naar de kant voor Fábio Silva. "Natuurlijk baal je dat je 3-0 achter staat. Ik begrijp dat de trainer vers bloed wil inbrengen om nog een goal te maken. Dat je dan toch een applaus krijgt van de fans hier, is een prachtig gevoel. Dat ik toch iets moois heb neergezet bij deze club en dat ze nog steeds trots op me zijn. Daar ben ik zelf ook wel trots op."