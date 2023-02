Ochtendbladen zien ondanks gigantische zeperd toch een voldoende bij PSV

Vrijdag, 17 februari 2023 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:24

Voor PSV dreigt de tussenronde in de Europa League het eindstation te worden dit seizoen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij werd donderdagavond compleet van de mat geveegd door Sevilla, dat met 3-0 won door treffers van Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj. De harde conclusie is dat de Eindhovenaren volgende week donderdag een wonderbaarlijke ontsnapping nodig hebben in eigen huis om alsnog de achtste finales te bereiken. Het gegeven dat PSV in Europees verband slechts 5 van de 35 ontmoetingen met Spaanse tegenstanders wist te winnen, helpt daar niet bij.

De Telegraaf stelt dat PSV een 'mirakel' nodig heeft om de volgende ronde te bereiken. "In iets meer dan tien minuten werd PSV afgeschminkt door de zesvoudig Europa League-winnaar", doelt de ochtendkrant op de tegentreffers van En-Nesyri, Ocampos en Gudelj. "Uitgerekend Luuk de Jong gaf het startsein voor de ineenstorting van PSV. In Eindhoven vinden ze dat ze thuishoren in de Champions League, waarin ze voor het laatst in 2018 actief waren, maar PSV liet in Sevilla zien dat er Europees nog heel wat lessen zijn te leren om op dat niveau weer goed voor de dag te komen."

Rik Elfrink plaatst in het Eindhovens Dagblad zijn vraagtekens bij de basisplaats van Ismael Saibari. De buitenspeler kreeg de voorkeur boven Johan Bakayoko. "Het was nogal verrassend dat Saibari speelde, want zoveel heeft hij de afgelopen maanden niet gepresteerd", aldus Elfrink. "Mede door een blessure had de PSV'er al dik vier maanden niet meer aan de aftrap gestaan. Van Nistelrooij vermoedde dat de jonge Marokkaan de tegenstander goed zou kunnen opvangen en daarnaast gevaarlijk kon zijn bij uitbraken van PSV. Wat aan zijn spel tot nu toe vaak ontbreekt en ook gisteren weer tot uiting kwam, is het boeken van rendement."

Het was niet voor het eerst dat PSV de wedstrijd in een kort tijdsbestek uit handen gaf. Op bezoek bij FC Groningen gebeurde exact hetzelfde. "Voor de zoveelste keer in dit voetbaljaar bleken de Eindhovenaren schijndominant op een flinterdun koord", gaat Elfrink verder. "Bijna alle spelers stonden erbij en keken ernaar. PSV had simpelweg te weinig kwaliteit om in Sevilla iets uit te richten en dat geeft te denken. Te veel spelers bleken weer onbetrouwbaar en geen negentig minuten stabiel. Van Aanholt was een van de weinigen die op de meeste momenten voldoende kwaliteit leverde."

In de Spaanse media is vooral aandacht voor Ocampos. De Ajax-flop vormde zich in korte tijd om tot PSV-beul. "Het vertrek van Ocampos naar Ajax was afgelopen zomer moeilijk te begrijpen en te verteren", stelt Marca. "Een voetballer die zich perfect had aangepast aan de stad, bij wie het Sevilla-shirt als gegoten zat en die in vier seizoenen 34 doelpunten had gemaakt, verliet de club. Het was verstandig om dat terug te draaien en hem terug te halen. Tegen PSV tekende hij voor zijn eerste goal en zijn eerste assist sinds zijn terugkeer, waardoor Nervión (een wijk in Sevilla, red.) op de been kwam."