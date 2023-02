Ochtendkranten zien ‘bejaarden’ bij Ajax: ‘Hij speelde onherkenbaar’

Vrijdag, 17 februari 2023 • Mart Oude Nijeweeme

De ochtendkranten zijn van mening dat Ajax niet mag klagen met een 0-0 gelijkspel tegen 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. De Amsterdammers wisten donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA geen vuist te maken en moeten volgende week vol aan de bak om de achtste finales te bereiken. Het was aan de VAR en scheidsrechter Halil Umut Meler te danken dat Ajax niet ten onder ging, daar een treffer van voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby werd afgekeurd wegens hands.

De Telegraaf stelt dat Ajax met een gelijkspel goed wegkwam. De Amsterdammers slaagden er voor het eerst sinds februari 2020 niet in om een schot op doel te lossen. "Vanwege de countertactiek van Union Berlin en door de vijf Bundesliga-zeges en één overwinning in de DFB Pokal op rij was het logisch dat Heitinga zijn elftal niet in het Duitse countermes wilde laten lopen. Maar zo behoudend als Ajax in de eerste helft speelde, was ook weer overdreven", analyseert het dagblad. "Ajax kwam tot niet één doelpoging en was ondanks de voorzichtigheid opvallend slordig."

Volgens het Algemeen Dagblad oogde Ajax 'apathisch en angstig'. "Met een elftal dat een slordige 120 miljoen euro kostte, keerde de club in een bejaardentempo terug op het Europese toneel. Wat een contrast met de afgelopen jaren, toen Ajax juist naam maakte over de landsgrenzen met flitsend voetbal", aldus de ochtendkrant. "Neem Kenneth Taylor, die vrijwel elke bal achteruit speelde. Neem de onherkenbare Devyne Rensch. En neem Calvin Bassey, die zelfs in balbezit als een soort libero dacht te moeten opereren."

De Volkskrant trekt de pijnlijke conclusie dat 'zelfs de Europese subtop geen bibbers meer krijgt van Ajax'. "Ajax kreeg tussen het hemeltergende gepruts door staaltjes voetballes van Union Berlin en mocht zich dolgelukkig prijzen met de uitslag", stelt Willem Vissers. "De jarenlange verkoop van toptalent was blijkbaar onvermijdelijk, maar de ploeg die nu op het veld staat onder leiding van Heitinga, heeft te weinig kwaliteit om de top in Europa te verontrusten. Zelfs de in recente tijden hogelijk geprezen Mohammed Kudus ging ten onder in het georganiseerde krachtvoetbal van de Duitsers."

Volgens Vissers was het algemene beeld vrij duidelijk. "Vrijwel machteloos bewoog Ajax zich als een angstig stel voetballers over het veld. Stapje naar voren, stapje naar achteren. Geen creativiteit, geen diepgang. Eeuwig breedtespel. Vooral geen risico. Voetbal als werk, met een bloedserieus gezicht. Maar goh, wat een vervelende wedstrijd voltrok zich in de Arena, tot de rust zeker. De problemen zijn nog lang niet verholpen, in de wetenschap dat ook in de competitie de moeilijke tegenstanders wachten."