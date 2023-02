Schade wordt groter en groter voor PSV: Hazard voorlopig niet inzetbaar

Vrijdag, 17 februari 2023 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

PSV is niet ongeschonden uit het duel met Sevilla (3-0) gekomen. De Eindhovenaren moeten het de komende weken stellen zonder Thorgan Hazard, zo heeft Ruud van Nistelrooij bevestigd tijdens de persconferentie na afloop van het Europa League-duel. De blessure van de huurling is een nieuwe dreun voor PSV, dat in Andalusië compleet van de mat werd gevaagd. De return volgende week donderdag wordt een hels karwei.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat het om een spierblessure gaat en dat Hazard 'de komende weken' zal moeten missen. Het is niet bekend wanneer de aanvaller de blessure exact heeft opgelopen, daar hij de wedstrijd gewoon heeft uitgespeeld. Hazard kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen voor Guus Til. In het laatste half uur wist hij het verschil niet te maken, zoals geen enkele PSV'er indruk wist te maken in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

De blessure komt voor Van Nistelrooij bijzonder ongelegen. Met Anwar El Ghazi had de PSV-coach al een aanvaller in de lappenmand zitten. De spoeling wordt om die reden bijzonder dun in de voorhoede. Xavi Simons, Ismael Saibari en Johan Bakayoko zijn de enige overgebleven flankspelers. Tegen Sevilla ontbrak ook Érick Gutiérrez, maar de kans dat hij komend weekend weer inzetbaar is is een stuk groter. De Mexicaan ontbrak tegen Sevilla vanwege griep.

Mede door toedoen van Lucas Ocampos lijkt de return tussen Sevilla en PSV volgende week een formaliteit. De Eindhovenaren speelden een goed eerste half uur, maar zakten vervolgens ver weg. Youssef En-Nesyri tekende op slag van rust voor de 1-0 na knullig balverlies van Luuk de Jong. Na het inbrengen van Ocampos nam de Argentijn zelf op schitterende wijze de 2-0 voor zijn rekening, waarna hij niet veel later de assist verzorgde op een andere ex-Ajacied: Nemanja Gudelj.