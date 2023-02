Ocampos: ‘Ik kan niet begrijpen waarom ik niet ben geslaagd bij Ajax’

Vrijdag, 17 februari 2023 om 07:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:42

In Eindhoven en omstreken zullen ze de komende dagen nog geregeld wakker schrikken van Lucas Ocampos. De Ajax-flop nam Sevilla donderdagavond bij de hand en stond met een schitterende goal en een even zo fraaie assist aan de basis van een klinkende 3-0 zege op PSV. De return in het Philips Stadion wordt om die reden een hels karwei voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij. Na afloop werd Ocampos onder meer gevraagd naar zijn teleurstellende avontuur bij Ajax.

Net als bij Ajax had Ocampos ook tegen PSV geen basisplaats. Toen hij halverwege het duel binnen de lijnen kwam gebeurde er echter wel wat. "Kun je begrijpen dat als wij in Nederland naar deze wedstrijd kijken, met je doelpunt, de assist en de energie, dat wij denken: hoe is het mogelijk dat het niet werkte bij Ajax?", vraagt Cristian Willaert zich af namens ESPN. "Ik denk dat ik uiteindelijk niet het antwoord kan geven", aldus Ocampos. "Dat moet je aan de juiste personen vragen. Ik ben naar Nederland en Ajax gegaan om te laten zien wat ik kan."

Ocampos behoorde echter niet tot het eerste keurkorps van de inmiddels ontslagen Alfred Schreuder en kreeg in totaal slechts 114 minuten gegund in alle competities. "Jullie weten ook dat ik niet veel minuten heb gekregen", gaat de aanvaller verder. "Ik heb me altijd professioneel opgesteld en ik heb altijd goed getraind. Maar ik weet het ook niet. Tot de dag van vandaag weet ik niet waarom het niet werkte. Daarom kan ik het ook niet goed uitleggen. Ik kan niet begrijpen waarom ik niet ben geslaagd."

Mede door toedoen van Ocampos lijkt de return tussen Sevilla en PSV een formaliteit. De Eindhovenaren speelden een goed eerste half uur, maar zakten vervolgens ver weg. Youssef En-Nesyri tekende op slag van rust voor de 1-0 na knullig balverlies van Luuk de Jong. Na het inbrengen van Ocampos nam de Argentijn zelf op schitterende wijze de 2-0 voor zijn rekening, waarna hij niet veel later de assist verzorgde op een andere ex-Ajacied: Nemanja Gudelj. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales.