Xavi en Erik ten Hag zijn het op één vlak roerend met elkaar eens

Vrijdag, 17 februari 2023 om 07:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:14

Erik ten Hag kijkt met gemengde gevoelens terug op het spektakelstuk in het Spotify Camp Nou. De manager van Manchester United zag zijn ploeg donderdagavond een uitstekende uitgangspositie neerzetten tegen Barcelona met een 2-2 gelijkspel. Marcus Rashford was weer eens de grote man met een goal en een assist. Na afloop van het gevecht waren Ten Hag en Xavi het over één aspect roerend eens.

"Het was een kraker. Ik denk dat de toeschouwers de grote winnaars zijn. Twee geweldige ploegen, twee geweldige teams op het veld. Beide teams hadden de intentie om aanvallend te spelen. Dan krijg je dit. Gisteravond (woensdag, red.) hebben we een aardige wedstrijd gezien met Arsenal - Manchester City, maar ik denk dat deze ook wel aardig was", aldus Ten Hag, die zelf ook genoten heeft. "Je ziet dat het een stadion met veel historie is. Je voelt een bepaalde vibe in het stadion, dat is prachtig om mee te maken. Dat hebben de spelers ook gevoeld. Daardoor kunnen ze tot grote hoogtes stijgen.

Ten Hag had 'meerdere redenen' om Wout Weghorst tegen Barcelona op de 10-positie te posteren. De spits uit Borne had niet alleen de taak om het spel van de Catalaanse grootmacht te verstoren. "Omdat wij zo beter uitkomen dan Barcelona", aldus Ten Hag. "Maar ook om een aantal spelers in een betere positie te krijgen, zoals Jadon Sancho. Die komt veel vaker aan de binnenkant terecht. Voor Fernandes geldt hetzelfde. Vanuit die kant hebben we heel veel diepte in het spel met Bruno, Sancho en Rashford."

Rashford nam een treffer en een assist voor zijn rekening en is bezig aan een ongekend sterk seizoen. "Hij is geweldig", looft Ten Hag zijn pupil. "Hij steekt in een geweldige vorm. Hij heeft zoveel mogelijkheden en kwaliteiten, het is geweldig om met hem te werken. Als wij hem in stelling brengen en hij houdt de focus, dan is hij niet te stoppen. Ik had wel iets meer geloof in onze kansen willen zien. Wij hadden onze kansen veel beter moeten benutten. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we er maar twee hebben gemaakt."

Waar Ten Hag en Xavi het over eens waren was de matige arbitrage. Laatstgenoemde meende recht te hebben op een strafschop na een handsbal van Fred. "Een overduidelijke strafschop", aldus Xavi. "De scheidsrechter vertelde me dat de arm naast het lichaam was, maar dat zie ik anders. Dit is een penalty. Wat moet je nog meer doen om een penalty te krijgen..." Eerder liet Ten Hag al weten ontevreden te zijn over het optreden van de arbitrage. "Bij 1-2 was het een duidelijke overtreding op Rashford. Je kan discussiëren of het binnen of buiten de zestien is, maar het is overduidelijk een rode kaart."