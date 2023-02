Van Nistelrooij beschermt zijn spelers niet en wijst twee zondebokken aan

Ruud van Nistelrooij kijkt terug op een zeer frustrerende avond, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. De trainer van PSV moest toezien hoe zijn ploeg met 3-0 verloor op bezoek bij Sevilla, waardoor een plek in de achtste finale van de Europa League vrijwel onhaalbaar lijkt. “Ik denk dat we moeten beseffen dat we deze fouten op dit niveau niet kunnen maken, omdat die meteen worden afgestraft”, zo wijst Van Nistelrooij naar persoonlijke fouten.

“Het niveau dat we in de eerste helft haalden was top, maar de fouten die we maakten, waardoor we de wedstrijd weggaven, waren heel slecht”, opent de keuzeheer na afloop van de pijnlijke nederlaag. “Dat verschil was veel te groot en daar doen we onszelf mee tekort. Dat is het pijnlijke van deze avond. Het ging vanavond gewoon om de foute keuzes en dat ziet iedereen. Als je die eerste goal kijkt...”, doelt Van Nistelrooij op een foutieve pass van Luuk de Jong door het midden waarmee hij de 1-0 van Youssef En-Nesyri inleidde.

“Het is een kwestie van opbouwen. Je moet gewoon de bal verdedigen en die wegwerken op het moment dat het moet. Daar hadden we drie keer de kans voor, dus dan moet die bal gewoon weg. Je kan niet op deze manier drie keer balverlies lijden en een goal incasseren. We hadden ook niet in de war hoeven raken na de 1-0. Maar door een snelle ingooi en een snelle voorzet komt er een één-tegen-éénmoment in de zestien... Dan moet je daar dekken”, refereert Van Nistelrooij aan Jordan Teze, die Lucas Ocampos de ruimte gaf om aan te nemen, te draaien en uit te halen. “Natuurlijk was het wel een wereldgoal met links in de verre hoek en binnenkant paal. Dat was in minuut 49, dus daarna werd het heel lastig.”

“Op mentaal vlak vind ik wel dat PSV vandaag een voldoende heeft gehaald”, vervolgt de trainer. “Ik denk dat we moeten beseffen dat we deze fouten op dit niveau niet kunnen maken, omdat die meteen worden afgestraft. Er was lof voor het spel in de eerste helft, al beloonden we ons niet met een doelpunt. Daarna rechtten we vanaf de 75ste minuut de rug en belandde een schot van Veerman net op de paal. Ook Ramalho werkte de bal net naast en Xavi Simons schoot voorlangs. Je had nog met 3-1 weg kunnen gaan, maar dat is het verhaal van de wedstrijd. Het ging vandaag om momenten in de wedstrijd waarop we onszelf tekortdeden. Daardoor gaan we hier met 3-0 weg. Dat is heel zuur”, besluit Van Nistelrooij.