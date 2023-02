Van der Gijp schrikt bij Ajax met name van één speler: ‘Het is bijna triest’

Donderdag, 16 februari 2023 om 23:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:04

Dat Ajax behoorlijk tegenviel tegen Union Berlin in de tussenronde van de Europa League, is ook René van der Gijp niet ontgaan. De vaste tafelgast van Vandaag Inside gebruikt zelfs het woord 'triest' om het spel van de ploeg van John Heitinga te omschrijven. Van der Gijp is nog wel positief over Jurriën Timber, maar Owen Wijndal krijgt een onvoldoende na diens optreden van donderdagavond.

"Het is wel een beetje triest als je naar Ajax kijkt, hè", verzucht Van der Gijp kort na het teleurstellende gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. "Als je weet dat wij die wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (halve finale Champions League in 2019, red.) zagen en een paar jaar geleden dachten van: dit tikt echt de Europese top aan. Het heeft ook geen zin als je hem achterin achttien keer naar elkaar speelt. Dan is alles weg. Op het middenveld en voorin staat alles vast. Het enige wat je dan kan doen is de keeper aanspelen en hem een lik naar voren laten geven", legt de analist de gebreken aan de kant van Ajax bloot.

"Er zit zó weinig durf in. De enige waarbij je nog durf bij in zijn ogen ziet, is die voorstopper die naast Bassey speelt", is Van der Gijp wel positief over Timber. "Bij hem zie je nog dat hij kijkt als hij de bal heeft. Maar die jongen van AZ (Wijndal, red.) is bijna triest om naar te kijken. Die durft totaal geen enkel risico te nemen." Johan Derksen is van mening dat Ajax er niet beter op is geworden na het ontslag van Alfred Schreuder en de tijdelijke aanstelling van Heitinga in Amsterdam.

"Het is eigenlijk precies hetzelfde, alleen de opstelling is iets logischer", duidt Derksen de situatie bij Ajax na het gelijkspel in de Europa League. "Het is echt treurig om naar te kijken", zo besluit Van der Gijp zijn kritische analyse. Voor Heitinga is het de eerste keer dat Ajax onder zijn leiding niet wint. In de Eredivisie werd driemaal gewonnen en in de TOTO KNVB Beker was FC Twente (0-1) niet opgewassen tegen de Amsterdammers. Ajax krijgt zondag bezoek van Sparta Rotterdam, waarna de focus op de return tegen Union Berlin komt te liggen.