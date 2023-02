John Heitinga looft ‘geweldige’ uitblinker: ‘Wij kunnen veel beter dan dit’

Donderdag, 16 februari 2023 om 23:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

John Heitinga prijst zich andermaal gelukkig met Gerónimo Rulli. De doelman hield Ajax in de tussenronde van de Europa League op de been tegen Union Berlin (0-0), zoals de Argentijn dat onlangs ook al had geflikt tegen Excelsior (1-4 winst). "We hadden een hele goede keeper", aldus Heitinga op de persconferentie.

Ajax kwam er in de Johan Cruijff ArenA totaal niet aan te pas tegen Union en schoot zelfs niet één keer op doel. Heitinga telt dan ook zijn zegeningen na het doelpuntloze gelijkspel. "Je bent blij met het resultaat met het oog op volgende week. We zitten nog volop in the game. Maar wij kunnen gewoon véél beter. Het was vandaag onvoldoende."

"De ploeg heeft gestreden, maar wij hebben niet het niveau aan kunnen tikken dat wij willen", vervolgt Heitinga, die Ajax nauwelijks gevaarlijk zag worden. "Je bent ook afhankelijk van de vorm van de dag van een aantal individuele spelers, die normaal het verschil kunnen maken." Ajax leek in de tweede helft op achterstand te komen na een treffer van Morten Thorsby. "Je mag gelukkig zijn dat die bal op de hand komt en dat Rulli een geweldige wedstrijd keepte."

Calvin Bassey had donderdag voor het eerst in lange tijd een basisplaats. De centrumverdediger kwam te spelen naast Jurriën Timber, die op de persconferentie vertelt over de samenwerking met de Engels-Nigeriaanse mandekker. "Bassey is een persoon die nooit opgeeft, die altijd ready is voor de strijd. Dat siert hem wel", zegt Timber tegenover verslaggever Kalum van Oudheusden. Vooraf nam Timber met Bassey de wedstrijd door. "Je bespreekt een beetje de spitsen, de manier waarop we willen spelen en hoe het verder gaat met de communicatie. Je hebt het gewoon over waar zij goed in zijn, waar we op moeten letten. Maar dat doen we eigenlijk altijd en dat was vandaag hetzelfde."