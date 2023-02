Juventus baalt na perfect uitgevoerde counter Nantes en VAR-moment

Donderdag, 16 februari 2023 om 23:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:38

Juventus is er donderdagavond in de tussenronde van de Europa League niet in geslaagd om te winnen van FC Nantes: 1-1. De start was nog wel veelbelovend met het vroege doelpunt van Dusan Vlahovic, maar meer dan een gelijkspel zat er niet in vanwege een geweldige counter van de Fransen. Juventus verloor de laatste drie duels in Europees verband en had bij een nederlaag een negatief record te pakken, want nooit eerder werden vier wedstrijden op rij in Europa afgesloten met een nederlaag.

De grootmacht uit Turijn begon voortvarend aan de Europese ontmoeting en de aanvallende intenties werden al in de dertiende minuut beloond. Na goed voorbereidend werk van Federico Chiesa was Vlahovic de uitkomende doelman Alban Lafont te snel af met een knal in de verre hoek: 1-0. Lafont voorkwam in het restant van de eerste helft met goede reddingen dat Juventus via Ángel Di María en Vlahovic verder uitliep. Nantes kwam in de slotminuten beter in het spel, maar de gelijkmaker leverde dat niet op.

??? ???? ???????? ???? Juventus 1 - [1] Nantes - Ludovic Blas 60 pic.twitter.com/Ms459g60Kv — Media (@AFC2Media) February 16, 2023

De 1-1 verscheen na een uur spelen wel op het scorebord in het Allianz Stadium. Nantes counterde razendsnel na een mislukte aanval van Juventus en het was Jean-Charles Castelletto die een tackle van Danilo ontweek en Mostafa Mohamed wist te bereiken. Laatstgenoemde legde de bal vervolgens panklaar neer voor Ludovic Blas, die vanaf links de zestien binnendrong en keihard raak schoot in de rechterbovenhoek: 1-1. De voorsprong voor Juventus was kort daarna bijna weer hersteld, maar een schot van Chiesa kwam terecht op de lat, waarna de bal op de doellijn stuiterde en via de paal buiten het doel bleef. Di María had pech dat zijn hoekschop over Lafont op de lat terechtkwam.

Nantes loerde op de counter en was dicht bij de 1-2 via Samuel Moutoussamy, wiens schot net naast het doel verdween. In blessuretijd ging een volley van Danilo nog over en Bremer schoot naast in kansrijke positie. Er leek echter sprake van hands aan de kant van Nantes en er kwam ook een check bij de VAR. Het was duidelijk dat Andrei Girotto de bal op zijn arm kreeg, maar een strafschop werd niet gegeven, ondanks de lange check van de scheidsrechter aan de zijlijn. Bremer zou een overtreding hebben gemaakt op Girotto en Juventus had dus geen geluk ver in blessuretijd. De return in Frankrijk is op 23 februari.

Sporting Portugal - FC Midtjylland 1-1

De Portugese grootmacht ontsnapte op het nippertje aan een nederlaag op eigen veld. FC Midtylland nam een klein kwartier voor tijd brutaal de leiding in Lissabon: een schot van net buiten de zestien van Emam Ashour vloog de linkerbenedenhoek in: 0-1. Sporting leek een nederlaag te incasseren, maar in de vierde minuut van de blessuretijd bracht de mee opgekomen centrumverdediger Sebastián Coates redding door van dichtbij raak te schieten, nadat de Deense bezoekers een vrije trap niet wisten weg te werken.