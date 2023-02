Brobbey gelooft Heitinga maar zet ook vraagtekens bij ‘gekke’ elf dagen

Donderdag, 16 februari 2023 om 22:26 • Rian Rosendaal

Brian Brobbey werd donderdagavond andermaal als invaller gebruikt bij Ajax, dat niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Union Berlin. John Heitinga koos ditmaal voor Dusan Tadic als diepste spits, met Mohammed Kudus daar kort achter. Brobbey, die medio januari voor het laatst een basisplaats had bij Ajax, blijft ondanks zijn rol als reserve onder John Heitinga strijdbaar.

Brobbey toont zich na afloop niet helemaal tevreden over zijn invalbeurt in de tweede helft. "Het kon beter", zo klinkt het in gesprek met ESPN. "Het kan altijd beter, maar het was een moeilijke wedstrijd. We hebben weinig kansen gecreëerd." Brobbey kreeg nog wel een een goede kans na een pass van Tadic, maar een doelpunt leverde dat niet op voor Ajax. "Het was heel erg moeilijk, het was erg compact. Misschien moeten we het morgen analyseren en kijken wat er beter moet", aldus de Ajax-spits met een glimlach.

Brian Brobbey baalt van reserverol bij Ajax ??



"Ik moet de trainer laten zien dat ik in de basis hoor"#AJAFCU — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2023

Verslaggever Fresia Cousiño Arias werpt op dat het 'gek is als je erover nadenkt' dat Brobbey binnen elf dagen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelt en een helft met Ajax in de Europa League. "De trainer zei dat hij het doet om mij te helpen, dus", legt Brobbey enigszins cynisch de keuzes van Heitinga uit. "Hij zei dat ik het niet als straf moet zien, en ik geloofde hem ook, dus ja." Cousiño Arias herhaalt dat het 'raar is als je erover nadenkt', waar de invaller het mee eens is. "Ja, dat klopt."

"Als speler wil je natuurlijk spelen", vervolgt Brobbey. "En zeker als je doelpunten maakt (twee tegen Cambuur, red.) wil je in de basis spelen. Maarja, uiteindelijk maakt de trainer de keuze. Als ik erin kom moet ik aan hem laten zien dat ik in de basis hoor", aldus Brobbey, die afsluit door te zeggen dat Union Berlin het meest tevreden moet zijn met het 0-0 gelijkspel in Amsterdam.