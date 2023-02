Ocampos laat werkelijk niets heel van PSV met wonderlijke goal én assist

Donderdag, 16 februari 2023 om 22:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:30

Lucas Ocampos heeft donderdagavond op fabelachtige wijze gescoord en een assist gegeven. In het eigen Ramón Sánchez-Pizjuán genoot Sevilla tegen PSV halverwege al een 1-0 voorsprong, die in de vijftigste speelminuut verdubbeld werd. Oliver Torres bezorgde vanaf de rechterkant van het veld een voorzet achter Ocampos, die een fraaie aanname in huis had en uit de draai de 2-0 binnenschoot. Nog geen vijf minuten later was de Argentijnse aanvaller wederom belangrijk, al was het ditmaal in de rol van aangever. Ocampos, die het afgelopen halfjaar mislukte op huurbasis bij Ajax, legde de bal met de hak op heerlijke wijze klaar voor Nemanja Gudelj, die snoeihard de 3-0 binnenschoot.

De 2-0 van Ocampos:

De 3-0 van Gudelj na prachtige assist Ocampos