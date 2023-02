ESPN en Veronica zien hetzelfde zwarte schaap bij PSV: ‘Lachwekkend!’

PSV kijkt in de rust van de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla aan tegen een achterstand. De Eindhovenaren leken in de eerste helft mee te komen met de Andalusiërs, maar kwamen in blessuretijd achter door een doelpunt van Youssef En-Nesyri : 1-0. Luuk de Jong, die schuldig was aan het tegendoelpunt van PSV, moet het zowel bij ESPN als Veronica zwaar ontgelden. "Schoenmaker, blijf bij je leest, zou ik zeggen", zegt Kenneth Perez bij eerstgenoemde zender.

Een dramatische pass van De Jong met buitenkant voet lag aan de basis van de treffer van Sevilla. De spits van PSV speelde de bal op eigen helft zomaar in de voeten bij Joan Jordán. De middenvelder zette Jesús Navas aan het werk, die met een lage voorzet een intikker voorbereidde van En-Nesyri. "Met buitenkant voet in de breedte, op je eigen helft... Even serieus? Lachwekkend", aldus Perez.

"Hij is al niet in goeden doen, al helemaal niet als hij het ook nog met buitenkant voet gaat proberen te doen", stelt Perez, die direct bijval krijgt van Marciano Vink. "Daarvoor was Luuk ook al niet goed. Vijf minuten voor deze bal kreeg Luuk hem aan de zijkant. Die moest hij over de hele gooien, dan lopen ze met twee tegen een naar de goal toe. Dat was ook al niet lekker. En ook nog een keer een bal uit de draai op de borst, ook al niet lekker... Misschien wilde hij hier iets bewijzen, of laten zien."

Wim Kieft trekt het bij Veronica breder. "Net als bij Ajax vanavond: het is allemaal heel onzuiver bij PSV. Die bal ook van De Jong, dat is niet zijn specialiteit. Dat zeg ik niet denigrerend. Zorg dan dat je het zuiver doet, en niet zo met buitenkantje voet..." Kees Jansma voegt toe: "Heel knullig, omdat hier een tweetal belachelijke, onbegrijpelijke passes aan vooraf gingen. Eerst in z'n eigen vijfmetergebied wil Joey Veerman uitverdedigen. Nou ja, wat hij doet weet ik niet, maar het is levensgevaarlijk. Gaat ook helemaal verkeerd. En dat is dan een vrij begenadigde technische voetballer die dat overkomt. En daarna gaat Luuk de Jong hem ergens met z'n buitenkant wegspelen. Onbegrijpelijk."