Frenkie schiet in de lach door speciale opdracht van Ten Hag voor Weghorst

Donderdag, 16 februari 2023 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:07

Wout Weghorst had tegen Barcelona een speciale opdracht, zo onthult hij na afloop van het Europa League-duel (2-2). In gesprek met ESPN laat de aanvaller van Manchester United weten dat manager Erik ten Hag hem op de nummer 10-positie wilde hebben om het spel van de tegenstander op het middenveld te verstoren. Frenkie de Jong concludeert lachend dat Weghorst zijn taken goed heeft uitgevoerd.

“Wat mijn opdracht was? Natuurlijk weten we dat mijn kracht in het loopvermogen ligt”, zo opent Weghorst. “Aangezien zij veel behendigheid hebben, zeker met Frenkie en met andere middenvelders, moest ik hen gewoon continu voor de voeten lopen en zorgen dat ik irritant was daar. Ik moest zorgen dat zij niet in hun spel konden komen. Uiteindelijk zijn die middenvelders heel belangrijk voor hun spelverleggingen.”

Wout Weghorst kreeg een belangrijke opdracht van Erik ten Hag ?? pic.twitter.com/fxlSmmrHOF — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2023

De Jong verschijnt lachend voor de camera als hij hoort wat Weghorst daarvoor had verteld. “Hij zei het net al toen we in de catacomben stonden net voor de wedstrijd: ‘Ik sta op het middenveld en ik zal je in de weg gaan lopen, haha!’ Dat heeft hij goed gedaan, al stond ik de grootste deel van de tijd bij Fred. Maar goed, prima. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij bij mij zou staan, want normaal gesproken staat hij natuurlijk in de spits. Ditmaal stond hij op 10”, aldus De Jong.

Ten Hag laat in gesprek met BT Sport weten dat hij tevreden is over de uitvoering van zijn ‘speciale’ plan. “Het gaat trouwens niet alleen om Wout, al deed hij het goed op die positie. Ik weet dat hij een nummer 10 kan zijn. Op die manier kunnen we meer variëren in het aanvalsspel en kunnen Jadon Sancho en Bruno Fernandes tussen de linies komen. Door het aansluiten van de backs hadden we veel variatie en creëerden wel veel kansen. We hadden de wedstrijd moeten winnen”, besluit de manager van Manchester United.