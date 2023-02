Circus PSG: Neymar lapt oproep van Mbappé 24 uur later al aan zijn laars

Donderdag, 16 februari 2023 om 21:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:30

Neymar heeft woensdag deelgenomen aan een exclusief pokertoernooi, om daarna de avond af te sluiten bij McDonald's De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain deed dit een dag na de 0-1 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Ploeggenoot Kylian Mbappé deed na de verliesbeurt in eigen huis juist de oproep aan de PSG-selectie om 'goed te eten en te slapen'.

Via de sociale media is te zien dat Neymar inderdaad aan een pokertoernooi deelneemt. De Franse freelance journalist Daniel Riolo komt bij RMC Sport met enkele details op de proppen. "Hij deed in het Hyatt Regency in Parijs mee aan een toernooi met een startbedrag van 10.000 euro. Ik dacht dat het iets van de sponsor was. Neymar ging weg maar keerde ook weer terug. Het was een prestigieus toernooi waarvoor je 10.000 euro moest meenemen." Riolo moet op Twitter enigszins lachen om de bezigheden van Neymar.

Petite partie de poker avec le frero ???? pic.twitter.com/5EwV9cIjUy — Franco sonny (@FrancoSonny34) February 15, 2023

"Mbappé op dinsdagavond: 'je moet goed eten en slapen'. Neymar op woensdagavond: poker en McDonald's. Het circus PSG op wereldtoernee", aldus Riolo, die weinig snapt van de manier van doen van Neymar, kort na een gevoelige nederlaag in de Champions League. "Een dag na de oproep van Mbappé speelt hij voor 10.000 euro in het Hyatt. Dat is toch onmogelijk. We zijn echt gek aan het worden. Neymar is echt niet van deze wereld. Om een dag na de wedstrijd aan twee pokertoernooien deel te nemen... "

Ondanks de 0-1 nederlaag tegen Bayern toonde Mbappé zich dinsdagavond strijdbaar. "Iedereen moet gezond blijven en goed eten en slapen. We kunnen het nog rechtzetten in de returnwedstrijd. Zij hebben het moeilijk als wij druk zetten. We moeten dit snel vergeten en gewoon verder gaan." Mbappé kwam dinsdag als invaller binnen de lijnen. De aanvaller maakte het de defensie van de Duitsers lastig en zag tot twee keer toe een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel.