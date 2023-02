Fiorentina bewijst Nederland een belangrijke dienst; Trabzonspor wint van Basel

Donderdag, 16 februari 2023 om 20:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:10

Fiorentina heeft donderdagavond een cruciale stap gezet richting de achtste finale van de Conference League. Op bezoek bij SC Braga was de ploeg van trainer Vincenzo Italiano met liefst 0-4 te sterk. Het is goed coëfficiëntennieuws voor Nederland, want de kans is groot dat naaste achtervolger Portugal met Braga de derde (van de zes) club is kwijtgeraakt in Europa. Tegelijkertijd wist Trabzonspor in eigen huis een nipte overwinning te boeken op FC Basel dankzij een benutte rebound van Jens Stryger Larsen: 1-0.

SC Braga - Fiorentina 0-4

Met Sofyan Amrabat in de basis kwam Fiorentina op slag van het rustsignaal op voorsprong. Op aangeven van Cristiano Biraghi was het Luka Jovic die in de rechterhoek binnenknikte: 0-1. De bezoekers werden nog meer in het zadel geholpen in de 53ste minuut, toen Tormena een harde overtreding maakte en door arbiter Carlos del Cerro Grande met direct rood van het veld werd gestuurd. Fiorentina maakte dankbaar gebruik van het ontstane numerieke overwicht, want na precies een uur spelen vond Jovic de 0-2. Ditmaal verzorgde Riccardo Saponara de assist en rondde de spits af met een geplaatst schot. De eindstand leek ruim tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op het scorebord te worden gezet door Arthur Cabral, die van dichtbij binnenwerkte: 0-3. Toch kwam er nog een vierde treffer: Cabral tekende eveneens de 0-4 aan.

Trabzonspor - Basel 1-0

Waar Naci Ünüvar genoegen moest nemen met een reserverol, mocht Stefano Denswil de negentig minuten volmaken op het veld. In de eerste helft waren de teams redelijk aan elkaar gewaagd en werden er aan weerszijden enkele kansen gecreëerd, maar die leverden geen doelpunten op. In de tweede helft nam Trabzonspor het initiatief over. De ban werd gebroken in de 65ste minuut door Stryger Larsen, die op de juiste plek stond om binnen te schieten uit de rebound na een schot van Trezeguet: 1-0. Een kwartier voor tijd dacht Maxi Gómez de voorsprong te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.