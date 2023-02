AS Roma verzuimt bijzonder Europees record te evenaren en loopt averij op

Donderdag, 16 februari 2023 om 20:46

AS Roma heeft de uitwedstrijd tegen Red Bull Salzburg met 1-0 verloren. Rick Karsdorp keerde voor het eerst sinds november, en sinds zijn ruzie met trainer José Mourinho, terug in de wedstrijdselectie van de Italianen. De rechtervleugelverdediger bleef echter negentig minuten op de bank zitten, terwijl Georginio Wijnaldum na rust inviel. Roma had een record van Paris Saint-Germain kunnen evenaren, door 34 Europese duels op rij minstens een keer te scoren. Dat lukte niet: Salzburg won dankzij een goal van Nicolás Capaldo in minuut 88.

Karsdorp leefde enkele tijd in onmin met Mourinho, nadat de Nederlander matig inviel in de uitwedstrijd tegen Sassuolo in november vorig jaar. Mourinho stelde na afloop van dat duel dat het team 'gesaboteerd' werd vanwege de 'onprofessionele en incorrecte houding' van Karsdorp, zonder daarbij expliciet zijn naam te noemen. De voormalig Feyenoorder weigerde tijdens het WK om mee te gaan naar de trainingsstage van Roma in Japan. Inmiddels is de lucht geklaard en is Karsdorp klaar om weer speelminuten te maken, die er donderdagavond niet kwamen.

In de eerste helft in Oostenrijk gebeurde er niet veel voor beide doelen. Het eerste opmerkelijke moment kwam na ruim een halfuur spelen: Stephan El Shaarawy ging in de zestien onderuit na een duw van Lucas Gourna-Douath, maar de bal ging desondanks niet op de stip. Twee minuten voor het rustsignaal kreeg de doorgebroken Tammy Abraham een unieke kans om te scoren. De aanvalsleider van Roma werd echter gestuit door Philipp Köhn, die de bal daarna op tijd klem had, voordat El Shaarawy in de rebound kon scoren. Geen doelpunten derhalve halverwege de ontmoeting in Salzburg.

In de rust besloot Mourinho om Paulo Dybala te wisselen voor Zeki Celik. Er gebeurde na rust bitter weinig in de Red Bull Arena. Bryan Cristante had nog wel een goede mogelijkheid, maar zijn kopbal van dichtbij vloog naast het doel. Een kwartier voor het einde haalde Mourinho ook Lorenzo Pellegrini en Abraham naar de kant, met Andrea Belotti en Wijnaldum als vervangers. Belotti had direct kunnen scoren, maar zag zijn inzet tegen de lat worden getikt door Köhn. Twee minuten voor tijd kreeg Roma een mokerslag te verwerken: Strahinja Pavlovic wist Capaldo te bereiken en de middenvelder kopte onberispelijk raak: 1-0. Er kwam vijf minuten extra tijd bij, maar dat was onvoldoende voor de bezoekers om de nederlaag af te wenden. De return is op 23 februari.