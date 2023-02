‘Ihattaren in grote problemen sinds Yasmine; contract bij Juventus nu op spel’

Donderdag, 16 februari 2023 om 20:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

Mohamed Ihattaren heeft met zijn laatste misstap zijn contract bij Juventus op het spel gezet, zo meldt het Algemeen Dagblad. De aanvallende middenvelder was pas sinds enkele dagen weer in training, totdat het zondag op zijn 21ste verjaardag misging met zijn vriendin Yasmine Driouech en Ihattaren korte tijd later werd opgepakt. Juventus is op zijn zachtst gezegd 'not amused' en eist op zijn minst een stevig gesprek.

Het Algemeen Dagblad probeerde de afgelopen dagen te achterhalen wat er precies is gebeurd tussen Ihattaren en Drioeuch, die bekend is als TikTok-influencer. Het stel zou een knipperlichtrelatie hebben, maar op de verjaardag van Ihattaren samen zijn geweest. Daar moet 'iets' gebeurd zijn, stelt de krant. Ondanks het voorval ging Ihattaren later die dag samen met Drioeuch op bezoek bij zijn moeder. Daarna deed de partner van het talent aangifte van mishandeling.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opvallend genoeg wilde Driouech die aangifte een dag later alweer intrekken. De politie deelde mede dat dat niet mogelijk is, waarna de influencer haar verklaring grondig aanpaste. Mogelijk is sprake van een valse aangifte. Ihattaren werd op zondag opgepakt en vrij snel daarna alweer vrijgelaten, zonder bijkomende voorwaarden. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte in onderzoek en Ihattaren is nog wel verdachte. Hoewel de middenvelder op dit moment vrij is om te gaan en staan waar hij wil, heeft het nieuwste incident rond zijn persoon hem geen goed gedaan bij Juventus.

Hoewel het dagblad meldt dat Ihattaren zijn contract 'op het spel zet', lijkt de Italiaanse topclub nog altijd van plan om de voormalig Ajacied en PSV'er uit het slop te trekken. Ihattaren heeft een goedbetaald contract tot medio 2025, dat wijlen Mino Raiola voor hem afsloot. Of Ihattaren op dit moment nog samen is met Driouech is onbekend. In september maakte de voetballer bekend te gaan trouwen met de vrouw, om dat enkele weken later weer in te trekken. Daarna kwamen ze tóch weer bij elkaar.

Het Algemeen Dagblad stelt dat Ihattaren ook bij Ajax in de problemen kwam sinds Driouech in beeld is. De middenvelder was in juli bijna speelklaar om officiële minuten te gaan maken in het eerste elftal, maar sinds zijn relatie met Driouech ging het snel bergafwaarts. Ihattaren werd gelinkt aan het criminele milieu en zag zijn auto uitbranden. Snel daarna trok Ajax zijn handen volledig af van de huurling. De familie van Ihattaren zou volgens de krant dolgraag zien dat de relatie ten einde komt.