Barcelona en Man United houden elkaar in balans in heerlijk voetbalgevecht

Donderdag, 16 februari 2023 om 20:39 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:14

Een heerlijk voetbalgevecht tussen Barcelona en Manchester United is donderdagavond zonder winnaar geëindigd. In het Spotify Camp Nou was de eindstand van het duel in de tussenronde van de Europa League 2-2. Marcos Alonso opende de score voor Barça, waarna United via Marcus Rashford en een eigen goal van Jules Koundé op voorsprong kwam. Raphinha zette een kwartier voor tijd de eindstand op het bord. Volgende week donderdag volgt de return op Old Trafford.

Xavi voerde ten opzichte van het LaLiga-duel met Villarreal (0-1 winst) twee wijzigingen door in zijn basiself: Alonso en Jordi Alba vervingen in de verdediging respectievelijk Andres Christensen en Alejandro Baldé, die beiden op de bank begonnen. Op het middenveld deed de Spaanse oefenmeester opnieuw een beroep op Frenkie de Jong. Bij United begonnen er twee Nederlanders aan het duel: linksback Tyrell Malacia en spits Wout Weghorst. De geschorste Lisandro Martínez ontbrak, waardoor Luke Shaw opschoof naar het hart van de defensie. Op het middenveld ruimde Erik ten Hag weer een plek in voor Casemiro, die door een schoring de afgelopen twee Premier League-duels miste.

Manchester United draait achterstand heel snel om! ?? 50’ 1-0 Marcos Alonso 52’ 1-1 Marcus Rashford 59’ 1-2 Jules Koundé (e.d.) ?? Live op ESPN pic.twitter.com/gnNMVlPooy — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2023

De eerste helft was vermakelijk, maar in eerste instantie ontbrak het aan grote kansen. Alleen Robert Lewandowski was in de openingsfase dicht bij de eerste treffer, maar zijn poging in de korte hoek werd gekeerd door David de Gea. Pas na een klein half uur begonnen beide ploegen echt gevaarlijk te worden, en met name United was dreigend. Een schot van Jadon Sancho ging via De Jong net naast, Weghorst faalde oog in oog met Marc-André ter Stegen en ook Rashford zag zijn inzet gekeerd worden door de Duitse doelman. Aan de andere kant van het veld moest collega-doelman De Gea in actie komen bij een schot van Alba. Het eerste bedrijf eindigde enigszins in mineur voor de thuisploeg, toen Pedri zich moest laten vervangen vanwege een dijbeenblessure.

Waar het in de eerste 45 minuten nog ontbrak aan doelpunten, werd in de tweede helft alles goedgemaakt. Nadat Raphinha en Sancho allebei naast hadden geschoten, scoorde Alonso wél: hij kopte een hoekschop binnen. Drie minuten later stond het echter alweer 1-1. Fred gaf een diepe bal op Rashford, waarna de Engelsman Ter Stegen knap in de korte hoek passeerde.

De ban was gebroken voor beide teams, en vijf minuten na de gelijkmaker kwam United zelfs op voorsprong. Rashford gaf na een corner een lage voorzet, en via Koundé viel de bal ongelukkig in het Barcelona-doel: 1-2. Nu was het de thuisploeg die op zoek moest naar de gelijkmaker. Een vrije trap van Lewandowski ging nog over, maar een kwartier voor tijd stond het alsnog 2-2. Raphinha zocht Lewandowski met een voorzet, maar zonder dat de Poolse spits de bal raakte, viel de bal binnen. In de slotfase gingen beide ploegen nog op zoek naar de overwinning, en Barcelona was daar via Christensen het dichtstbij. Zijn kopbal eindigde echter op de paal.