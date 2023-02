Ajax mag niet klagen na belabberd optreden tegen Union Berlin

Donderdag, 16 februari 2023

Ajax is donderdagavond in de play-offs van de Europa League niet verder gekomen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Union Berlin. De ploeg van John Heitinga wist nauwelijks iets te creëren en deed in de eerste helft zelfs geen enkele doelpoging, de slechtste prestatie van de Amsterdammers sinds juli 2011. Over het hele duel werd geen enkel schot op doel genoteerd van Ajax. Meerdere goede reddingen van doelman Gerónimo Rulli en pech voor Morten Thorsby, die een treffer afgekeurd zag worden, hielden ook het doelpuntenaantal van Union op nul: 0-0. De return is over een week in Berlijn.

Heitinga koos voor twee wijzigingen ten opzichte van het duel met RKC Waalwijk (3-1 winst). Calvin Bassey werd vanwege zijn snelheid centraal achterin gebracht, waardoor Edson Álvarez naar het middenveld schoof. Davy Klaassen kwam op de bank terecht, net als Francisco Conceição. Laatstgenoemde werd links voorin vervangen door Steven Bergwijn. Ook bij Union Berlin waren twee veranderingen te ontdekken: De geschorste Janik Haberer werd vervangen door Thorsby, Jerome Roussillon kwam voor Niko Giesselmann. Met Danilho Doekhi en Sheraldo Becker stonden de twee in Nederland geboren spelers van Union in de basis.

Ajax kwam in de beginfase direct onder druk te staan en gaf in de eerste minuut al een hoekschop weg, waarvoor Heitinga vooraf zo had gewaarschuwd. Toch overleefden de Amsterdammers een moeizame openingsfase en kwam het eerste moment van opwinding ook van de thuisploeg. De opgekomen Owen Wijndal vond met een lage bal de vrije Dusan Tadic in het strafschopgebied, maar de aanname van de aanvoerder was niet goed genoeg om op doel te kunnen schieten.

Het was de enige keer in de eerste helft dat Ajax in de buurt van een doelpunt kwam, maar een doelpoging werd in de eerste 45 minuten niet genoteerd. Na een half uur kroop Union meer uit zijn schulp. Rulli kon een hoge vrije trap wegboksen, maar zag de bal recht in de voeten komen bij Sheraldo Becker. De aanvaller probeerde het van grote afstand en zag Jurriën Timber de bal van vijf meter van het doel blokken. Een nieuwe gevaarlijke aanval van de Duitser leverde een goede schietkans op voor Roussilion, die van zeventien meter kiezelhard naast vuurde.

Heitinga greep in de rust in en bracht Brian Brobbey voor Owen Wijndal, waardoor Kenneth Taylor als linksback kwam te spelen. Binnen vijf minuten dook Brobbey levensgevaarlijk op. De spits controleerde een lange pass van Dusan Tadic en stond oog in oog met doelman Frederik Ronnow, maar speelde de bal te ver voor zich uit. Ajax moest daarna toch weer leunen op ingrepen van Rulli.

De doelman keerde eerst een gevaarlijke vrije trap van Josip Juranovic en stond vervolgens goed opgesteld om een vrije kopbal van Thorsby weg te ranselen. In de 65ste minuut leek er geen houden meer aan voor Rulli. Thorsby controleerde een voorzet vanaf links op de borst en schoot simpel binnen. De VAR constateerde echter dat de voormalig middenvelder van sc Heerenveen daarbij hands had gemaakt en keurde de treffer af. In blessuretijd kwam Mohammed Kudus plots een-op-een, maar de middenvelder van Ajax stond buitenspel.