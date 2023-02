‘Galtier moet vrezen voor baan: PSG denkt aan twee potentiële opvolgers’

Donderdag, 16 februari 2023 om 20:17 • Sam Vreeswijk

Het is de vraag hoelang Christophe Galtier nog de trainer van Paris Saint-Germain is. Volgens zowel RMC Sport als Le Parisien raakt het geduld van de clubleiding langzamerhand op, waardoor de positie van de 56-jarige oefenmeester wankelt. Dinsdag verloor PSG in de Champions League nog van Bayern München met 0-1. Op 8 maart volgt de return.

Galtier werd in de zomer van 2022 aangesteld als trainer van de club uit Parijs. Na een goede seizoenstart en overwintering in de Champions League, kwam de klad er na het WK in bij PSG. Zo werd er in de Ligue 1 verloren van RC Lens (3-1), Stade Rennes (1-0) en AS Monaco (3-1). Bovendien knikkerde Olympique Marseille de formatie uit de Franse hoofdstad uit de Coupe de France, door met 2-1 te winnen. In de Champions League dreigt, na de nederlaag tegen Bayern, dus ook uitschakeling.

Ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste maanden is PSG nog steeds koploper van de Ligue 1, met vijf punten meer dan nummer twee Marseille. Toch denkt de clubleiding er dus aan om op korte termijn afscheid te nemen van Galtier, die afgelopen zomer Mauricio Pochettino opvolgde. Galtier blijft volgens RMC Sport en Le Parisien in ieder geval nog aan tot de return tegen Bayern. Als PSG uitgeschakeld wordt, lijkt het erop dat de trainer moet vertrekken.

Mocht Galtier inderdaad worden ontslagen, dan lijken er twee gegadigden te zijn om hem op te volgen: Thomas Tuchel en Zinédine Zidane. Binnen de club en bij de achterban lijkt Tuchel, die in september werd ontslagen bij Chelsea, de favoriet. De Duitser stond tussen 2018 en 2020 ook al aan het roer in Parijs. De Qatarese clubeigenaren van PSG zouden juist dromen van Zidane.