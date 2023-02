Ajax ‘is helemaal niets’, toch is er een lichtpunt: ‘Eindelijk géén angsthaas!’

Donderdag, 16 februari 2023 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

Ajax heeft in de eerste helft van de play-offwedstrijd in de Europa League tegen Union Berlin (0-0 ruststand) niets laten zien. Voor het eerst sinds juli 2011 deden de Amsterdammers in de eerste helft geen enkele doelpoging. Pierre van Hooijdonk ziet echter een lichtpunt: doelman Gerónimo Rulli. "De meeste keepers zijn angsthazen, die geven liever de schuld aan verdedigers, maar hij niet", aldus Van Hooijdonk bij ESPN.

"Het is op dit moment helemaal niks", zegt de oud-spits. "Ajax creëert niks. Nul schoten op goal. Union ziet er veel gevaarlijker uit, wanneer zij eruit komen. Alle aanvallers zijn onzichtbaar." Ajax had wel 66 procent balbezit. "Daar maakt Union zich niet zo druk om. Maar op het moment dat je tegen een ploeg speelt die veel snelheid heeft is het wel prettig dat je keeper meedenkt met de verdedigers."

Dat laatste doet Rulli volgens Van Hooijdonk uitstekend. "Je wil dat een keeper bij een hoge voorzet al op drie meter staat. Je ziet tegenwoordig zoveel keepers die dan niets doen, maar Rulli is een aanvallende keeper. Daarmee ontlast je de verdediging." Kenneth Perez voegt toe dat ook centrumverdediger Calvin Bassey in verdedigend opzicht indruk maakt. "Bassey is snel, dat is een heel groot goed. Aan de bal is het rampzalig, maar hij is in ieder geval snel. Wat verdediging heeft Ajax het veel beter voor elkaar dan de laatste weken."

Aan de bal weet Ajax zich echter geen raad, ziet Marciano Vink. "Bassey heeft volgens mij 344 keer de bal breed gekregen. Daar kan hij niets aan doen, maar er is totaal geen beweging voorin. De spelers die aan de bal moeten komen staan in de dekking. Ajax heeft heel veel moeite om de juiste mensen aan de bal te krijgen. Het is het oude liedje: het is traag en saai."