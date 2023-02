Heitinga noemt drie redenen waarom hij nu wél voor Calvin Bassey kiest

Donderdag, 16 februari 2023 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:45

John Heitinga heeft zijn keuze voor Calvin Bassey toegelicht in de basiself van Ajax. De centrumverdediger keert donderdagavond tegen 1. FC Union Berlin terug in de basis, wat ten koste gaat van Davy Klaassen. Bassey vormt samen met Jurriën Timber het hart van de defensie. Klaassen moet genoegen nemen met een plek op de reservebank. Kenneth Taylor krijgt op het middenveld de voorkeur.

Heitinga wist meteen na RKC-thuis dat hij voor Bassey zou kiezen. "Calvin is goed in het een-tegen-een verdedigen, kan ruimte in zijn rug bespelen en in de breedte spelen", licht de Ajax-coach toe bij ESPN. "Met name de driehoek met Timber en Álvarez is belangrijk. Timber komt daardoor weer met zijn rechterbeen aan de rechterkant. Álvarez moet zorgen voor de balans op het middenveld. Er zullen ook momenten komen dat Álvarez terug moet zakken in de laatste linie. Dat wordt een interessant schaakspel."

Op het middenveld kiest Heitinga dus voor Taylor, waar van tevoren een basisplaats voor Klaassen werd verwacht. "Dat heeft te maken met de veldbezetting", gaat Heitinga verder. "Van Davy weten we wat hij kan, die kan hoog op het veld spelen. Kenneth zal iets lager staan, die komt iets vaker aan de bal. Hij krijgt meer een rol als passer. Ik verwacht dat wij veel de bal zullen hebben tegen Union, maar we moeten veel vaker de diagonale bal spelen, wat we in de eerste helft tegen RKC niet goed deden."

Op de linksbackpositie kiest Heitinga opnieuw voor Owen Wijndal. "Je ziet dat hij steeds meer vertrouwen krijgt. Het is belangrijk dat de samenwerking met Bergwijn nog beter gaat lopen. Je ziet dat Bergwijn heel sterk is als hij naar binnen komt. Owen komt in zijn kracht als hij overlap gaat pakken. Daarin wil ik dat we naar een hoger niveau gaan. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Dat wordt van ze verwacht. Het zijn twee internationals. Dat wil je op een hoger podium, Europees in dit geval, ook laten zien."

Heitinga benadrukt waar de focus ligt. "Je moet zorgen dat je goed aan de bal bent en de veldbezetting goed is. Daarnaast moet je de ruimtes bespelen en de juiste mensen aan de bal zien te krijgen. Anders weet je dat je veel omschakelmomenten krijgt." Ook de lengte bij Union is besproken in de voorbereiding. "Je hoeft niet groot te zijn. Je moet het je tegenstander moeilijk maken. Zij hebben lengte, dat weten we. Je moet voorkomen dat je standaardsituaties tegen krijgt. Als het toch gebeurt, zal je ze moeten verdedigen."