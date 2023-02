Raphinha wil één speler bij Barcelona: ‘Praat over hem met vrienden en familie’

Donderdag, 16 februari 2023 om 17:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Raphinha heeft prachtige woorden gesproken over Casemiro. De buitenspeler van Barcelona is bijzonder lovend over zijn Braziliaanse landgenoot en kijkt ernaar uit om hem te treffen tijdens de Europa League-ontmoeting donderdagavond. Barça en Manchester United nemen het vanaf 18.45 uur tegen elkaar op in het Spotify Camp Nou. Een duel waar Raphinha al weken reikhalzend naar uitkijkt.

Raphinha verwacht een fysieke strijd met veel duels. "Het wordt een wedstrijd op hoog niveau", aldus de flankspeler in gesprek met ESPN Brasil. "Wij doen het goed in LaLiga (eerste plek, red.), zij doen het goed in de Premier League (derde plek, red.). Ik denk dat dat de verwachting is. Dit zijn mooie wedstrijden om naar uit te kijken en te spelen. Het wordt niet alleen een wedstrijd van Champions League-niveau, het wordt een Champions League-finale. Vanwege de grootsheid van beide clubs."

De aanvaller van Barcelona komt vervolgens met schitterende woorden voor Casemiro, die afgelopen zomer voor zeventig miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid. "Ik zeg tegen vrienden en familie altijd: ik zou Casemiro heel graag in mijn team willen hebben. Naast zijn ervaring en wat hij heeft bereikt in het voetbal, is hij een geweldige leider, een geweldig persoon. Hij slaagt erin om een team compleet te maken met de kwaliteiten die hij heeft, met het verdedigende deel dat hij heeft. Hij is een van de beste middenvelders ter wereld."

Op de vraag hoe het contact met zijn landgenoot is voorafgaand aan een onderlinge ontmoeting als deze, verzekerde Raphinha dat het meeste contact na de wedstrijd zal plaatsvinden. "Berichten, speldenprikken en dergelijke vermijd ik liever voor een wedstrijd", aldus de voorhoedespeler. "Soms praten we wel, maar niet over voetbal. Dan gaat het over andere dingen. Laten zij zich voor de wedstrijd maar concentreren op hun zaken, doe ik dat op de mijne. Morgen praten we verder. Na de wedstrijd zullen we elkaar ontmoeten."