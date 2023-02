Transfer Aursnes kan Feyenoord jaren later flinke som opleveren

Er zijn nieuwe contractdetails naar buiten gekomen rond de transfer van Fredrik Aursnes naar Benfica. De middenvelder vertrok afgelopen zomer van Feyenoord naar Portugal en kan de Rotterdammers nog een flinke som geld bezorgen. 1908 weet namelijk te melden dat Feyenoord een doorverkooppercentage van tien procent heeft weten te bedingen bij de onderhandelingen. Mocht Aursnes in de toekomst een toptransfer maken, kan dat de koploper van de Eredivisie een flinke som opleveren.

Aursnes vertrok afgelopen zomer voor dertien miljoen euro om onder de vleugels van Roger Schmidt te werken. Een jaar eerder was hij door Feyenoord voor 450.000 euro overgenomen van het Noorse Molde FK. De Rotterdammers wisten zo in een jaar tijd al 11,5 miljoen euro winst te maken. De deal kan echter nog lucratiever worden, daar Feyenoord middels bonussen nog eens twee miljoen euro kan opstrijken. De geldigheid van die bonussen loopt tot medio 2025. Over de haalbaarheid van de bonussen is niets bekend.

Bovenop de bonussen heeft Feyenoord zich verzekerd van een doorverkooppercentage van tien procent. De Noor heeft een clausule in zijn contract staan waardoor hij tegen een gelimiteerde transfersom mag vertrekken. Die som ligt op vijftig miljoen euro. Mocht Aursnes in de toekomst voor dat bedrag vertrekken, dan strijkt Feyenoord 3,7 miljoen euro op. Het doorverkooppercentage wordt berekend over de winst, niet over de gehele transfersom. Inclusief bonussen kan de som dus op een slordige zes miljoen euro uitkomen.

Aursnes is bezig aan een uitstekend debuutseizoen bij Benfica. Hij verscheen in elf van zijn vijftien competitiewedstrijden aan de aftrap. Daarin wist hij één keer het net te vinden. In totaal deed Schmidt in alle competities 26 keer een beroep op de controleur. Woensdagavond werd Aursnes uitgeroepen tot Man of the Match in de met 0-2 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Benfica staat door de zege met één been in de kwartfinale en kan het karwei over drie weken afmaken in eigen huis.