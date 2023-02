Madridista doet opvallende uitspraak: ‘Ik was al helemaal rond met Barcelona’

Donderdag, 16 februari 2023 om 15:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:43

Het had weinig gescheeld of Rodrygo had niet bij Real Madrid, maar bij aartsrivaal Barcelona gespeeld. Dat liet de 22-jarige Braziliaanse aanvaller weten in gesprek met GOAL. Inmiddels staat Rodrygo nu bijna vier seizoenen onder contract bij Real Madrid, en won hij in die korte periode al zeven prijzen.

De Catalanen hadden Rodrygo enkele jaren geleden al in het vizier. “Als jongetje had ik twee voetbalshirts: één van Barça en één van Real Madrid. Toen mijn vader mij vertelde dat mijn toenmalige club Santos helemaal rond was met Barcelona was ik heel blij. Vlak daarna meldde Real Madrid zich echter. Dat kwam als een totale verrassing. De keus om in Madrid te tekenen, was gek genoeg toch best een makkelijke. Uiteindelijk was het tekenen van een contract bij Real een van de gelukkigste momenten van mijn leven”, zo zei hij tegen GOAL.

De Koninklijke bezet momenteel de tweede plek in LaLiga achter de aartsrivaal. Alhoewel het verschil acht punten is, gelooft Rodrygo nog steeds in de landstitel. “Een kampioenschap is nog altijd mogelijk, we moeten er tot het einde in geloven. In mijn eerste seizoen bij Real stonden wij ook veel punten achter Atlético Madrid. En toen kwamen wij ook nog terug. Het wordt heel moeilijk, maar we gaan er alles aan doen om kampioen toe worden.”

De kans bestaat dat Rodrygo bij Brazilië een bekend gezicht terug gaat zien als bondscoach. Zijn trainer bij Real Madrid, Carlo Ancelotti, is nadrukkelijk in beeld als opvolger van Tite. Rodrygo ziet de Italiaan graag komen als keuzeheer bij de Goddelijke Kanaries. “Mijn band met Ancelotti is erg goed, hij helpt mij altijd veel en geeft mij veel instructies. Ik heb de geruchten over een eventueel bondscoachschap ook gehoord en ik zou dat zeker toejuichen.”