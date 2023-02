‘Dat ik me bij Ajax tot sleutelspeler heb ontwikkeld maakt me trots en blij’

Donderdag, 16 februari 2023 om 14:43 • Jordi Tomasowa

Edson Álvarez is trots op het feit dat hij zich bij Ajax tot belangrijke basiskracht heeft ontwikkeld. De multifunctionele Mexicaan werd door interim-trainer Heitinga een linie naar achteren gehaald. Met Álvarez als centrale verdediger wisten de Amsterdammers de afgelopen vier duels te winnen. “Ik heb met John gesproken en hem gezegd dat ik uiteraard mijn uiterste best doe, waar hij me ook opstelt”, aldus Álvarez.

“Ik heb veel tijd in mezelf geïnvesteerd en keihard aan mijn zwaktes gewerkt, waardoor ik het team nu kan helpen. Zoveel als ik kan”, zegt Álvarez tegenover De Telegraaf. De 61-voudig international van Mexico heeft zich naar eigen zeggen op veel vlakken verbeterd. “Van het sterker maken van mijn lijf tot nog beter leren herstellen door middel van goede voeding en rust. Op het veld ben ik aan de bal veel comfortabeler geworden. En mijn aannames zijn verbeterd.”

De Amsterdammers betaalden in de zomer van 2019 vijftien miljoen euro aan Club América. Daarmee werd Álvarez de eerste Mexicaan in dienst van Ajax. Inmiddels heeft hij 130 officiële duels achter zijn naam staan. Álvarez had niet verwacht dat hij zo belangrijk voor Ajax zou worden. “Ik zag Ajax als een heel grote uitdaging, omdat hier zó veel kwaliteitsspelers liepen en het moeilijk is om je het systeem snel en goed eigen te maken. Dat het me is gelukt en ik me tot sleutelspeler heb ontwikkeld, maakt me trots en blij.”

Álvarez wil met zijn strijdlust, communicatie en organisatievermogen laten zien dat hij zijn verantwoordelijkheid probeert te nemen. “Mijn statistieken laten zien dat ik er voor het team ben. Misschien valt dat voor het grote publiek iets minder op, omdat aanvallers vaak meer waardering krijgen. Maar vooral qua kilometers, luchtduels, balveroveringen en passnauwkeurigheid scoor ik beter dan ooit.”

Waar Alfred Schreuder Álvarez enkel als verdedigende middenvelder opstelde, speelde de Ajacied de afgelopen duels onder Heitinga als centrumverdediger. Een specifieke voorkeur heeft hij zelf niet. “Ik ben gehaald als verdediger, maar de meeste wedstrijden heb ik als middenvelder gespeeld. Ik heb met John gesproken en hem gezegd dat ik uiteraard mijn uiterste best doe, waar hij me ook opstelt. Het is zijn job me op de plek neer te zetten waar ik de meeste waarde voor het team heb.”