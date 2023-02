Salernitana baart opzien en ontslaat trainer voor tweede keer in 31 dagen

Donderdag, 16 februari 2023 om 13:54 • Jordi Tomasowa

Davide Nicola is voor de tweede keer in 31 dagen ontslagen als trainer van Salernitana. De 49-jarige oefenmeester werd in januari al op straat gezet door de Italiaanse laagvlieger, maar mocht op voorspraak van de spelersgroep alsnog terugkeren. Salernitana heeft Paulo Sousa aangesteld als opvolger van Nicola.

Nicola werd halverwege januari de laan uitgestuurd door de huidige nummer zestien van de Serie A, daags na een 8-2 afstraffing op bezoek bij Atalanta. Voorzitter Danilo Iervolino ging vervolgens tevergeefs op zoek naar een nieuwe trainer en koos na gesprekken met de selectie toch voor een terugkeer van Nicola.

De oefenmeester ging vervolgens onderuit in de derby tegen Napoli (0-2) en won hierna met 1-2 van Lecce. Een kansloze 3-0 nederlaag tegen Juventus en het meest recente verlies tegen degradatieconcurrent Hellas Verona hebben Nicola alsnog de kop gekost. Met Sousa heeft Salernitana, waar Tonny Vilhena onder contract staat, al een opvolger gevonden. De Portugese oefenmeester was in het verleden trainer van onder meer Leicester City, Fiorentina en Flamengo.