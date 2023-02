Xavi Simons: ‘Zijn snelheid en een-tegen-een: een van besten uit mijn generatie’

Donderdag, 16 februari 2023 om 16:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:04

Xavi Simons kijkt enorm uit naar het tweeluik in de knock-outfase van de Europa League tegen Sevilla. Donderdag speelt PSV het heenduel in het Ramón Sánchez-Pizjuán, waarna een week later de return volgt in Eindhoven. De negentienjarige smaakmaker laat onder meer weten met welke ploeggenoot hij de beste connectie heeft, voor welke speler uit de Europa League hij de meeste bewondering heeft én de creatieveling vertelt hoe hij omgaat met de niet-aflatende stroom van positieve kritiek. Simons spreekt met Voetbalzone in het kader van de UEFA Europa League Wonderkids-serie, waarin uitdagingen gedeeld worden die de talentvolle, ambitieuze spelers moeten overwinnen om hun volledige potentieel te benutten.

“Nu breekt echt de mooie fase aan: de knock-outstage. Er zijn mooie teams en wij zijn klaar voor de komende twee wedstrijden”, opent een glunderende Simons, die in vijf van de zes groepswedstrijden een basisplek kreeg en eenmaal trefzeker was. Hoewel hij overtuigd is van de kracht van PSV, wil de middenvelder nog niet te ver vooruitdenken. “Ik denk eerst aan Sevilla en daarna zullen we wel zien. Ik zou wel tegen álle teams willen spelen die uit de Champions League komen. Dat zou mooi zijn. Barcelona? Ja, dat zou een mooie wedstrijd zijn. Maar eerst Sevilla, daarna zullen we wel zien.”

“De spelers van Sevilla zaten niet echt in een goede fase, maar inmiddels beginnen ze wel goed te spelen onder de nieuwe trainer”, blikt Simons vooruit. “Hun karakter is wel echt top, dus ik denk dat dat de kracht is. Ik vind het leuk om weer terug te gaan naar Spanje om te spelen. In dat stadion met die fans... dat is echt ongelooflijk. Ook het team is goed, dus ik hoop een mooie pot te zien.” Spits Luuk de Jong stond drie jaar lang onder contract bij Sevilla en won met los Nervionenses onder meer de Europa League. Gouden tips om de ploeg van trainer Jorge Sampaoli te verslaan heeft De Jong overigens nog niet gegeven. “Die tips komen denk ik nog wel voor de wedstrijd. Het is denk ik mooi voor hem om terug te keren bij zijn oude club, want hij heeft daar ook de Europa League gewonnen. Het is een mooie wedstrijd voor hem”, aldus Simons.

Op 24 oktober hield Xavi Simons de defensie van Arsenal bezig

Uitspraken over een doelstelling van PSV in het Europese toernooi wil Simons niet doen, maar duidelijk wordt wel dat hij ambitieus is. “Ik wil natuurlijk ver komen met het team. Maar het is stap voor stap en we zullen zien wat er gaat gebeuren. En op persoonlijk vlak: ik wil de beste versie van mezelf laten zien. Ik wil me elke dag ontwikkelen. De mooie woorden over mij zijn leuk om te horen, maar ik probeer niet te veel op social media te zitten en uiteindelijk moet het me niet naar het hoofd stijgen. Gewoon normaal blijven. Uiteindelijk wil ik alles winnen, maar wel stap voor stap. Ik ben naar Nederland gekomen om me te ontwikkelen, want de Eredivisie is een mooie competitie. Daarbij spelen we in de Europa League en staan we in de kwartfinale van de beker.”

“Ik vind niet dat ik de belangrijkste speler ben”, reageert hij op de stelling dat hij de meeste waarde toevoegt aan PSV. “Iedereen doet zijn best, ik ook. Alles loopt goed en lekker via mij, maar het allerbelangrijkste is dat er weer een goede dynamiek begint te komen in het team. Ik heb ook met iedereen wel een goede connectie eigenlijk, want ik kan in alle talen spreken met mijn teamgenoten. Dat is wel lekker. Maar als ik één speler zou moeten kiezen met wie ik de beste connectie heb, dan denk ik dat ik toch voor Savinho (Sávio) ga. We zijn van dezelfde leeftijd en houden van dezelfde dingen. We praten over alles, dus het is wel echt leuk met hem. We spreken bijvoorbeeld ook buiten het veld af om iets te eten.”

Ondanks de lofzang uit de media en van de analytici probeert Simons beide benen op de grond te houden. “Om eerlijk te zijn heb ik van jongs af aan al aandacht gekregen. Nu wordt het natuurlijk wel meer, omdat dit het hoogste niveau is in Nederland. Ik probeer het light te nemen. Het is mooi om complimenten te krijgen, maar uiteindelijk moet ik het laten zien op het veld. Wedstrijd na wedstrijd. De woorden van Van der Vaart? Die waren mooi, maar er zijn nog grotere spelers dan ik in het Nederlands elftal. Je hebt aanvoerder Virgil, Memphis, Frenkie de Jong... Frenkie de Jong is niet zomaar iemand. Ik wil me ontwikkelen en hopelijk kan het op een dag zo zijn dat het Nederlands elftal om mij heen gebouwd wordt, maar stap voor stap”, reageert de Oranje-international op de uitspraken van Rafael van der Vaart, die onlangs opperde dat Simons behandeld moet worden als sleutelspeler in het Nederlands elftal.

Tot slot kijkt Simons ook graag om zich heen in de Europa League en kijkt hij zo veel mogelijk wedstrijden als zijn eigen schema het toelaat. “Naar welke speler ik met veel bewondering kijk in de Europa League? Het ligt aan het tijdstip dat wij zelf spelen of ik het kan zien. Als we zelf om 18.45 uur spelen, dan kan ik de wedstrijden van 21.00 uur wel zien. Maar ik heb tegen Arsenal gespeeld, tegen Bukayo Saka. Hij is wel echt... Het is een jonge speler, maar een topspeler. Van de nieuwe generatie denk ik dat hij bij de betere spelers hoort. Wat ik mooi vind aan hem? Zijn snelheid, zijn ‘een-tegen-een’, hij kan scoren én assists geven. Ik vind het echt een goede speler”, besluit Simons.

Where Anything Can Happen

Het gesprek met Simons maakt deel uit van de Europa League Wonderkids-serie, waarin uitdagingen gedeeld worden die de talentvolle, ambitieuze spelers moeten overwinnen om hun volledige potentieel te benutten. De knock-outfase van de Europa League begint met een nieuwe driedelige serie ter ere van de Wonderkids van het toernooi in de huidige voetbaljaargang. Kijk hier de video van de serie Wonderkids.