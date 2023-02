Kevin De Bruyne komt met briljante reactie na bekogeling door Arsenal-fans

Donderdag, 16 februari 2023 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:02

Kevin De Bruyne was woensdagavond de grote man tegen Arsenal aan de zijde van Manchester City. De Belg schoot City vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een blunder van Takehiro Tomiyasu, waarna Arsenal via een penalty van Bukayo Saka de stand vlak voor rust gelijktrok. Jack Grealish bracht the Citizens na rust weer aan de leiding, waarna Erling Braut Haaland op aangeven van De Bruyne de wedstrijd in het slot gooide: 1-3.

De Bruyne werd in de slotfase gewisseld. De middenvelder liep aan de overkant van de dug-out het veld af en kreeg onderweg naar de bank verschillende flesjes en bekers naar hem gegooid. De Bruyne kon na afloop lachen om het incident. “Iemand nog een biertje?”, schreef hij op zijn Instagram. De Engelse bond en Arsenal zijn echter wel een onderzoek gestart naar het gedrag van de supporters van the Gunners.