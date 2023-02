Chinees voetbal ernstig in opspraak door vermeende corruptie bondsvoorzitter

Donderdag, 16 februari 2023 om 12:26

De voorzitter van de Chinese voetbalbond CFA, Chen Xuyuan, is eerder deze week gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan corruptie. De arrestatie is een hard gelag voor de reputatie van China op sport- en vooral voetbalgebied. Zeker gezien het feit dat het land een WK-bid wil doen om het mondiale eindtoernooi in 2030 te organiseren.

De anti-corruptie waakhond van de Communistische Partij maakte het nieuws met een verklaring van slechts één zin bekend. Er wordt onderzoek naar Chen gedaan wegens het ‘ernstig schenden van wetten en disciplines’. De arrestatie is een klap in het gezicht van de Chinese voetbalbond en president Xi Jinping. Laatstgenoemde, die een groot voetbalfan is, wil van China een wereldwijde voetbalgrootmacht maken en een schandaal draagt daar logischerwijs niet aan bij.

De nationale competitie slingert van crisis naar crisis en ook de zware coronamaatregelen hebben grote impact gehad. Daar komt bij dat de nationale ploeg ook weinig potten breekt op internationaal niveau. Chen werd in 2019 tot president van de CFA gekozen, maar onder zijn bewind heeft de nationale herenploeg geen tekenen van verbetering laten zien. Ook kampen veel clubs in de Chinese Super League met financiële problemen.